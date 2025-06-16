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Монгольский дзюдоист завоевал бронзу и показал настоящий пример человечности на татами на ЧМ. Видео

CentralAsia (MNG) -  

В Будапеште, Венгрия, стартовал чемпионат мира по дзюдо.

На турнире молодой дзюдиост Монголии завоевал свою первую бронзовую медаль на мировой татами.

Ёолк Казирбек впервые участвует в крупном чемпионате мира и выигрывает свою первую медаль чемпионата мира.

В борьбе за бронзовую медаль монгольский спортсмен встретился с бразильцем Мишелем Аугусто.

В конце поединка победу одержал монгольский спортсмен, а вот бразильский спортсмен получил серьезную травму. Монгольский борец вынес его с татами на спине, показав настоящий пример спортивной совести и гуманизма, показав миру еще один прекрасный момент спорта.

источник: MiddleAsianNews

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