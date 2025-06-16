Первая лапароскопическая нефрэктомия для удаления почки, проведенная в НИЦИЗ

CentralAsia (MNG) -
В рамках политики предоставления качественных и доступных медицинских услуг и их децентрализации руководство Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) реализует политику, направленную на постепенное расширение спектра услуг по уходу и внедрение новых технологий и инноваций.
В рамках этой работы был внедрен новый тип хирургии почек, а также была успешно проведена первая лапароскопическая операция по удалению правой почки в сотрудничестве с Ханхонгором Амарсайханом, заведующим отделением хирургии почек Второй государственной центральной больницы.
В будущем больница намерена оказывать качественную помощь за счет расширения спектра процедур.
Лапароскопическое удаление почки обычно проводится при опухолях крупных размеров, при отсутствии дефектов ее ворот и питающих ее вен. Вмешательство осуществляется, когда резекция невозможна.
Лапароскопическая нефрэктомия осуществляется не только при онкологии, но и при обнаружении камней в почках и других патологиях.
Лапароскопическая операция (нефрэктомия) занимает непродолжительное время (1-2 часа) и всегда проводится хирургом под общим наркозом. Небольшие отверстия в брюшной стенке обеспечивают врачу доступ к органу. Через них вводятся инструменты и видеокамера, одно из отверстий имеет увеличенный размер для дальнейшего изъятия почки вместе с новообразованием. Дополнительно в полость подается газ для получения свободного доступа к операционному полю.
Во время лапароскопического вмешательства почка удаляется вместе с близлежащей клетчаткой и лимфатическими узлами. В некоторых случаях извлекается и надпочечник. Процедура проводится, если опухоль обнаружена в верхней части органа и есть риски ее прорастания. По окончании лапароскопической операции по удалению почки все инструменты извлекаются, а разрезы зашиваются.
После лапароскопического вмешательства пациент находится в реанимации приблизительно сутки. Затем удаляются дренаж и катетер. Сразу же после этого пациенту разрешают вставать и передвигаться. В течение нескольких дней могут возникать как боль в области раневой поверхности и тошнота. Чаще всего они быстро проходят и не требуют назначения специальных препаратов.
Татар С.Майдар
источник: MiddleAsianNews