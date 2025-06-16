Монгольские боксеры завоевали 1 золотую, 2 серебряные и 1 бронзовую медаль на Гран-при Чехии

CentralAsia (MNG) -

Последним соревнованием европейской серии нашей сборной по боксу стал «Usti Nad Labem Challenge» в Чехии.

Сборная Монголии успешно выступила в этом престижном соревновании, которое в этом году проводится в 55-й раз, завоевав одно золото, два серебра и одну бронзу, в общей сложности четыре медали.

Боксеры, завоевавшие медали:

1. Золотая медаль – БАТ-ӨЛЗИЙ Эрдэнэцогт

2. Серебряная медаль – БАТТУЛГА Алдархишиг

3. Серебряная медаль – МИЧИДМАА Эрдэнэдалай (среди женщин)

4. Бронзовая медаль – БИЛГУУНСАЙХАН Хархуу.

40 лет назад Ж. Энхтөр завоевал золотую медаль на этом престижном соревновании, победив известного кубинского боксера Вальдаса.

Таким образом, по итогам месячной европейской серии спортсмены сборной Монголии завоевали в общей сложности 16 медалей, в том числе пять золотых, семь серебряных и четыре бронзовых.

Теперь их следующим соревнованием станет Кубок мира, который пройдет в Астане, столице Казахстана, с 30 июня по 7 июля.

источник: MiddleAsianNews

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