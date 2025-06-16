Монгольские боксеры завоевали 1 золотую, 2 серебряные и 1 бронзовую медаль на Гран-при Чехии

CentralAsia (MNG) -
Последним соревнованием европейской серии нашей сборной по боксу стал «Usti Nad Labem Challenge» в Чехии.
Сборная Монголии успешно выступила в этом престижном соревновании, которое в этом году проводится в 55-й раз, завоевав одно золото, два серебра и одну бронзу, в общей сложности четыре медали.
Боксеры, завоевавшие медали:
1. Золотая медаль – БАТ-ӨЛЗИЙ Эрдэнэцогт
2. Серебряная медаль – БАТТУЛГА Алдархишиг
3. Серебряная медаль – МИЧИДМАА Эрдэнэдалай (среди женщин)
4. Бронзовая медаль – БИЛГУУНСАЙХАН Хархуу.
40 лет назад Ж. Энхтөр завоевал золотую медаль на этом престижном соревновании, победив известного кубинского боксера Вальдаса.
Таким образом, по итогам месячной европейской серии спортсмены сборной Монголии завоевали в общей сложности 16 медалей, в том числе пять золотых, семь серебряных и четыре бронзовых.
Теперь их следующим соревнованием станет Кубок мира, который пройдет в Астане, столице Казахстана, с 30 июня по 7 июля.
источник: MiddleAsianNews