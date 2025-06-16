Дети из Монголии завоевали два Гран-при на международном конкурсе по черлидингу в Южной Корее

CentralAsia (MNG) - Танцевальная группа «ТХ» при Школе искусств «Atlanta Miso» завоевала два гран-при на соревнованиях «Korea Open Cheerleading Championships 2025», в которых приняли участие 1300 спортсменов из более чем 10 стран, а в прошлую пятницу исполнила государственный гимн Монголии в Южной Корее.

«В нашей группе 12 участников, и мы танцуем в жанре хип-хоп. Мы решили танцевать и недавно готовились к нашему первому конкурсу. Мы ехали на чемпионат района, делали себе костюмы и оборудование, а нас гоняли из зала в зал. После завоевания серебряной медали на районном конкурсе я почувствовала, что чего-то добился. Однако мы были разочарованы серебряной медалью и отправились на национальный чемпионат, где мы не дотянули 0,5 очка и выиграли еще одну серебряную медаль. Выиграв дважды серебро, мы поставили себе цель выступить на международном соревновании и выиграть золото, и мы достигли этой цели и вернулись домой».

«Сцена на «Korea Open Cheerleading Championships 2025» была самой большой сценой, на которой когда-либо выступала наша группа. Это было ужасно и полно волнения. Прежде чем мы успели опомниться, музыка закончилась, и мы уже спускались вниз. Словами не описать, что там произошло. И когда нас объявили чемпионами турнира и попросили выйти вперед, чтобы получить медаль, я не могла пошевелить ногами, я не могла в это поверить... Это было, наверное, лучшее чувство, которое я когда-либо испытывала в своей жизни». Так говорили участники группы...

А.Мөнхцацрал

Самая юная участница группы А.Мөнхцацрал, завоевавшая гран-при в индивидуальной категории среди юниоров конкурса «Открытый чемпионат Кореи по черлидингу 2025»: Мне восемь лет, и я занимаюсь танцами уже год. Я впервые участвую в таком крупном соревновании. Я даже завоевала гран-при. Я танцую в жанре хип-хоп.

источник: MiddleAsianNews

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