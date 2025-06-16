Khaan Quest-2025 стартовал с церемонии открытия в Монголии. Фото

CentralAsia (MNG) -

Учения Khaan Quest 2025 стартовали на учебном полигоне «Таван-Толгой» недалеко от Улан-Батора, где солдаты Вооруженных сил Монголии приняли участников Организации Объединенных Наций из более чем 20 стран на церемонии открытия 14 июня 2024 года.

Вступительное слово произнесли начальник Генерального штаба Вооруженных сил Монголии генерал-майор Ганбямба Сунрэв, член Великого Государственного Хурала (парламента) Монголии достопочтенный Пурэвдорж Бөхчулуун, посол США в Монголии Ричард Буанган и генерал-лейтенант Джоэл «Дж. Б.» Б. Воуэлл, заместитель командующего Тихоокеанской армией США.

«За последние два десятилетия учения Khann Quest превратились в весьма значимое и эффективное многонациональное учебное мероприятие, объединившее более 21 000 военных специалистов из 67 стран», — сказал Ганбямба. «На протяжении всей своей истории они постоянно служили важной платформой для повышения профессиональных знаний и укрепления практических навыков».

Khaan Quest — это ежегодные многонациональные и многокомпонентные учения, призванные содействовать региональному миру и безопасности. Мероприятие включает как командно-штабные, так и полевые учения, направленные на укрепление стандартов ООН во всех силах и одностороннего понимания. В этом году реалистичные учебные сценарии были сосредоточены на миротворческих операциях с реалистичными сценариями обучения с участием гуманитарных организаций и партнеров принимающей страны.

«Мы сталкиваемся со все более сложными вызовами безопасности — от региональных конфликтов до гуманитарных кризисов», — заявил генерал-лейтенант Джоэл «Джей Би» Б. Воуэлл. «Khaan Quest готовит нас к решению этих задач, снабжая нас навыками и доверием, необходимыми для работы в нестабильных условиях. Эта работа направлена ​​на поддержание ценностей свободы, справедливости и человеческого достоинства, защиту уязвимых слоев населения и создание условий для прочного мира».

В этом году отмечается 22-й раз Khaan Quest. В учениях принимают участие более 1200 военнослужащих из США, Великобритании, Турции, Таиланда, Южной Кореи, Египта, Катара, Вьетнама, Филиппин, Австралии, Кыргызстана, Кувейта, Японии, Италии, Индии, Германии, Франции, Египта, Восточного Тимора, Китая, Канады, Бутана и Новой Зеландии.

«Миротворчество служит важной цели во всем мире. Миротворчество требует того же уровня дисциплины, мастерства, знаний и лидерства, который мы требуем от наших войск на войне», — сказал Буанган. «Вот почему мы поддерживаем и участвуем в Khaan Quest, чтобы коллективно подготовить себя к неизвестному будущему, где мир является конечной целью».

Помимо простого обучения, участников поощряют участвовать в многокультурных мероприятиях и завязывать дружеские отношения. На церемонии открытия звучала традиционная монгольская музыка и танцевальное представление, а также присутствовали солдаты в церемониальных одеждах. «Более того, эта возможность предоставит им привилегию погрузиться в богатый гобелен нашей кочевой культуры», — сказал депутат парламента Пурэвдорж. «Когда вы вернетесь на родину, мы верим, что вы унесете с собой заветные воспоминания и опыт, которые останутся с вами. Мы выражаем наши самые искренние пожелания плодотворного взаимодействия и товарищества во время этих учений, мы надеемся, что вы послужите мостом дружбы между нашими народами».

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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