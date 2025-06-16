Началось строительство железной дороги между сухопутными портами Гашуунсухайт–Ганцмод

CentralAsia (MNG) - Монголия и Китай официально начали строительство железной дороги между сухопутными портами Гашуунсухайт–Ганцмод, крупного стратегического проекта, направленного на укрепление трансграничной транспортной инфраструктуры и стимулирование экспорта угля.

9 июня было подписано соглашение о строительстве между монгольской компанией «Tavantolgoi Railway» LLC и китайской компанией «Railway Construction Bridge Engineering Bureau Group» LLC. Проект стартовал с бурения первой опорной сваи для железнодорожного моста в точке приграничного соединения.

Этот проект является важным стратегическим проектом, реализуемым в рамках сотрудничества Монголии и Китая. Планируется, что железная дорога Гашуунсухайт–Ганцмод станет транспортной сетью общей протяженностью 32,6 км, класса 1, шириной 1520 мм и узкой колеей 1435 мм, с двухпутной пропускной способностью 40 млн тонн грузов в год.

Из них 19,5 км — это основная железная дорога, остальное — одно- и двухпутные мостовые конструкции высотой 8–31 метр, комплексы пограничного контроля, технологические здания и комплексное инфраструктурное решение.

Ожидается, что строительство будет завершено через 22 (24) месяца и будет включать в себя развитие трансграничных железнодорожных мостов, двухколейных терминалов, пунктов пропуска и инфраструктуры пограничного контроля. Проект финансируется АО «Эрдэнэс Таван Толгой» в соответствии с парламентским постановлением, с предполагаемым бюджетом в 902 млрд тугриков.

Ожидается, что новая железная дорога удвоит экспортные возможности угля из Монголии с 83 миллионов до 165 миллионов тонн в год. Только коридор Гашуунсухайт–Ганцмод может перевозить до 30 миллионов тонн угля в год. При рыночной ставке 100 долларов США за тонну это принесет 3 миллиарда долларов США экспортной выручки.

Прогнозируется, что железнодорожные грузоперевозки по этому маршруту будут приносить 250–300 миллионов долларов США в год, увеличивая ВВП Монголии примерно на 1000 долларов США на душу населения.

Кроме того, железная дорога прокладывает путь для будущих трансграничных соединений в других ключевых портах, включая Шивээхурэн–Сэхэ и Ханги–Бичигт.

Это второй крупный железнодорожный проект Монголия–Китай с момента открытия железной дороги Замын-Ууд–Эрэн в 1955 году. Впервые за 70 лет железная дорога соединяет порт Гашуунсухайт–Ганцмод, что является важной вехой в развитии инфраструктуры Монголии и интеграции международной торговли.

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