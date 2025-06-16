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Число погибших в Иране выросло до 224 человек, — Минздрав
Ахмед Гарабли/AFP/Getty Images
Ахмед Гарабли/AFP/Getty Images

CentralAsia (CA) -  Число жертв израильских атак в Иране составляет 224 человека. Об этом на своей странице в социальной сети X сообщил официальный представитель Министерства здравоохранения Ирана Хосейн Керманпура.

Согласно опубликованным данным, за 65 часов с начала израильских атак по территории исламской республики были госпитализированы 1277 человек, из них более 90% — мирные жители. 522 пациента уже выписаны из медицинских учреждений.

Среди погибших, как заявил Керманпура, есть женщины и дети.

Ранее, 15 июня, AFP со ссылкой на Минздрав Ирана сообщил о по меньшей мере 128 погибших, включая женщин и детей, а также о 900 пострадавших.

Израиль 13 июня нанес удар по Ирану и объявил чрезвычайное положение. Премьер Нетаньяху назвал задачей военной операции нанесение ударов по иранской ядерной инфраструктуре.

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