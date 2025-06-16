Число погибших в Иране выросло до 224 человек, — Минздрав

- Азия и мир, происшествия
- 9:38, 16 июня 2025
- Просмотров: 785 Кыргызча
CentralAsia (CA) - Число жертв израильских атак в Иране составляет 224 человека. Об этом на своей странице в социальной сети X сообщил официальный представитель Министерства здравоохранения Ирана Хосейн Керманпура.
Согласно опубликованным данным, за 65 часов с начала израильских атак по территории исламской республики были госпитализированы 1277 человек, из них более 90% — мирные жители. 522 пациента уже выписаны из медицинских учреждений.
Среди погибших, как заявил Керманпура, есть женщины и дети.
Ранее, 15 июня, AFP со ссылкой на Минздрав Ирана сообщил о по меньшей мере 128 погибших, включая женщин и детей, а также о 900 пострадавших.
Израиль 13 июня нанес удар по Ирану и объявил чрезвычайное положение. Премьер Нетаньяху назвал задачей военной операции нанесение ударов по иранской ядерной инфраструктуре.