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Иран в ночь на понедельник запустил ракеты по Израилю
В понедельник над местом происшествия в городе Хайфа поднимаются клубы дыма. Ахмед Гарабли/AFP/Getty Images
В понедельник над местом происшествия в городе Хайфа поднимаются клубы дыма. Ахмед Гарабли/AFP/Getty Images

CentralAsia (CA) -  Иран атаковал ракетами Израиль в ночь на 16 июня, три человека погибли, 67 человек пострадали, сообщает CNN со ссылкой на израильскую службу скорой помощи Magen David Adom

«Удары нанесли по нескольким объектам в центральной и прибрежной части Израиля, включая жилые здания», - пишет издание.

По данным Израильской электрической корпорации, иранские удары повредили местную электросеть в центральном Израиле. 

Как пишет CNN, видео с места ударов свидетельствует, что ракеты поразили район вокруг нефтеперерабатывающего завода в Хайфе. Tasnim сообщает, что произошел пожар после ракетного удара. 

С учетом дополнительных смертей общее число погибших в Израиле достигло 17 человек с тех пор, как в пятницу две страны начали обмениваться ракетными ударами.

По данным Министерства здравоохранения страны, опубликованным в воскресенье официальными СМИ Ирана, с начала боевых действий в Иране погибли по меньшей мере 224 человека, а 1277 госпитализированы.

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