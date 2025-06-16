Трамп поручил усилить депортацию нелегальных мигрантов в Лос-Анджелесе, Чикаго и Нью-Йорке

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп призвал Иммиграционную и таможенную полицию (ICE) активизировать усилия по задержанию и депортации нелегальных мигрантов в Лос-Анджелесе, Чикаго и Нью-Йорке, где, по его словам, «проживают миллионы нелегалов». Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.

«Эти и другие города являются ядром Центра власти демократов, где они используют нелегалов для расширения своей базы избирателей, мошенничества на выборах и укрепления Государства всеобщего благосостояния, отнимая хорошо оплачиваемые рабочие места и льготы у трудолюбивых американских граждан»,— написал президент США.

Дональд Трамп добавил, что дал указание администрации направить все ресурсы, чтобы «обратить вспять» волну массовой миграции. По его словам, миграция «превратила некогда идиллические города в места действия антиутопии Третьего мира».

В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за несогласия с миграционной политикой Трампа. После этого протесты против выдворения мигрантов начались во многих городах США.