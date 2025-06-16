Законодатели США готовы помочь в отмене поправки Джексона-Вэника в отношении Казахстана

CentralAsia (KZ) - В США обсуждают возможность отменить поправку Джексона — Вэника в отношении Казахстана. Об этом шла речь на встрече главы казахстанского МИДа Мурата Нуртлеу с конгрессменом Робертом Адерхольтом и членом подкомитета торговли комитета путей и средств Палаты представителей США Кэролом Миллером, сообщает пресс-служба МИД республики.

«В ходе переговоров он (Мурат Нуртлеу) получил четкие заверения в твердом намерении американских законодателей содействовать отмене действия поправки Джексона-Вэника в отношении Казахстана», — указано в сообщении.

Нуртлеу находится в США с официальным визитом. В рамках него он также провел встречу с Госсекретарем Марко Рубио и председателем Комитета по международным отношениям Сената США Джеймсом Ришем. Стороны обсудили укрепление экономических связей и развитие политического диалога «в соответствии с ключевыми приоритетами администрации США».

Поправка Джексона-Вэника — юридические положения, внесенные в 1974 году конгрессменами Г.Джексоном и Ч.Вэником в «Закон о торговле 1974 года». Она предусматривает введение торговых и финансовых ограничений в отношении государств, препятствовавших свободной эмиграции и нарушающих другие права человека.

Поправка предусматривает применение дискриминационных тарифов и сборов в отношении товаров, импортируемых в США из стран с нерыночной экономикой, а также запрет на предоставление государственных кредитов и кредитных гарантий.

После распада СССР действие поправки автоматически распространилось на все страны СНГ. Соединенные Штаты ранее вывели из-под ее действия Россию, Украину, Кыргызстан, Армению, Грузию, Латвию, Литву, Эстонию, Китай и ряд других стран.

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