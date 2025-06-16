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Эвакуация из Ирана: Более 100 граждан Центральной Азии вывезли через Туркменистан
МИД Туркменистана
МИД Туркменистана

CentralAsia (TM) -  Граждан стран Центральной Азии эвакуируют из Ирана через Туркменистан. Об этом сообщает туркменский МИД.

Согласно информации ведомства, в связи со сложившейся ситуацией на Ближнем Востоке, территория страны предоставлена для выезда иностранным дипломатам и членам их семей, а также другим гражданам, находящимся в настоящее время на территории Ирана.

«По состоянию на сегодняшний день через контрольно-пропускные пункты пересекли государственную границу Туркменистана около 120 человек из числа граждан Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Румынии и других стран. Прибывшим были предоставлены автотранспорт, питание, гостиницы, средства первой необходимости. Соответствующие государственные органы Туркменистана тесно взаимодействуют с дипломатическими миссиями иностранных государств и международными организациями», — говорится в заявлении туркменского МИД.

Израиль 13 июня нанес удар по Ирану и объявил чрезвычайное положение. Премьер Нетаньяху назвал задачей военной операции нанесение ударов по иранской ядерной инфраструктуре.

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