Эвакуация из Ирана: Более 100 граждан Центральной Азии вывезли через Туркменистан

МИД Туркменистана

CentralAsia (TM) - Граждан стран Центральной Азии эвакуируют из Ирана через Туркменистан. Об этом сообщает туркменский МИД.

Согласно информации ведомства, в связи со сложившейся ситуацией на Ближнем Востоке, территория страны предоставлена для выезда иностранным дипломатам и членам их семей, а также другим гражданам, находящимся в настоящее время на территории Ирана.

«По состоянию на сегодняшний день через контрольно-пропускные пункты пересекли государственную границу Туркменистана около 120 человек из числа граждан Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Румынии и других стран. Прибывшим были предоставлены автотранспорт, питание, гостиницы, средства первой необходимости. Соответствующие государственные органы Туркменистана тесно взаимодействуют с дипломатическими миссиями иностранных государств и международными организациями», — говорится в заявлении туркменского МИД.

Израиль 13 июня нанес удар по Ирану и объявил чрезвычайное положение. Премьер Нетаньяху назвал задачей военной операции нанесение ударов по иранской ядерной инфраструктуре.