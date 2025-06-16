Израиль заявил, что нанес удар по командным центрам иранских сил «Аль-Кудс»

CentralAsia (CA) - Израильские истребители ВВС нанесли удары по командным центрам спецподразделения «Аль-Кудс» — крыла Корпуса стражей исламской революции (КСИР), сообщили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«В этих командных центрах боевики «Кудс» осуществляли террористические атаки против Государства Израиль, используя доверенных лиц иранского режима на Ближнем Востоке», — заявил представитель Армии обороны Израиля.

На видео Армии обороны Израиля показаны 10 объектов, которые, по ее словам, принадлежат «Кудсу», а также военные цели, которые были поражены в Тегеране.

Иранское агентство Mehr минувшей ночью сообщало о работе ПВО в некоторых городах провинции Тегеран.

Силы «Кудс» — это мощное подразделение КСИР, которое было сформировано во время ирано-иракской войны в 1980-х годах как его специальное разведывательное подразделение. Им приписывают ведущую роль в отношениях Ирана с вооруженными группами в Афганистане, Ираке, Ливане, Сирии и секторе Газа, включая «Хезболлу» и «Хамас», пишет CNN.

Командующий КСИР Хоссейн Салами был убит в ходе первых атак Израиля на Иран в пятницу. С тех пор его сменил генерал Ахмед Вахиди.