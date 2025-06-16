МИД Таджикистана осудил атаку Израиля на Иран

CentralAsia (TJ) - Министерство иностранных дел Таджикистана выступило с осуждением удара, нанесённого Израилем по территории Ирана.

«Республика Таджикистан, выражая глубокую озабоченность эскалацией ситуации на Ближнем Востоке как игнорированием общепризнанных норм международных отношений, решительно осуждает военные удары израильской стороны по территории Исламской Республики Иран, повлекшие за собой многочисленные человеческие жертвы», — говорится в официальном заявлении внешнеполитического ведомства.

МИД Таджикистана выразил искренние соболезнования семьям погибших и всему братскому народу Ирана, подчеркнув, что единственным приемлемым способом урегулирования всех конфликтов и кризисов в регионе остаются переговоры и диалог.

«Призываем все стороны воздержаться от дальнейших военных действий, которые могут привести к катастрофическим последствиям, и, руководствуясь основополагающими принципами Устава ООН и нормами международного права, предпринять срочные меры по поиску мирных путей выхода из кризиса», — отмечается в заявлении.

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