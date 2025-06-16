МИД Туркменистана выразил обеспокоенность в связи с эскалацией на Ближнем Востоке

МИД Туркменистана

CentralAsia (TM) - В связи с ракетными ударами Израиля по населённым пунктам и объектам в Иране, совершёнными 13 июня 2025 года, Министерство иностранных дел Туркменистана заявляет нижеследующее.

«Туркменская сторона выражает обеспокоенность в связи с нынешней эскалацией напряжённости на Ближнем Востоке.

Туркменистан как государство со статусом позитивного постоянного нейтралитета, признанного Организацией Объединённых Наций, не приемлет применение силы либо угрозы её применения в качестве способа решения политических и иных вопросов.

Мы подчёркиваем необходимость использования широкого арсенала политико-дипломатических средств для урегулирования любых сложных ситуаций только мирными методами на основе Устава ООН и общепризнанных норм международного права».