Узбекистан накроет жара до +44 градусов. Синоптики предупредили о пыльном ветре и душных ночах

CentralAsia (UZ) - На этой неделе в Узбекистан возвращается аномальная жара — с юга в республику поступают сухие и раскаленные воздушные массы. По сообщению Узгидромета, пик жары ожидается с 16 по 19 июня.

В Каракалпакстане и Хорезмской области жара начнется с понедельника, а с 17 июня высокие температуры охватят и остальные регионы. В дневные часы воздух прогреется до 40–42 градусов, а на юге и в пустынных зонах — до 43–44 градусов.

Ночью прохлады ждать не стоит. Температура опустится лишь до 24–27 градусов, и то лишь под утро.

Во второй половине недели жара немного спадет. По большей части территории страны днем будет 35–38 градусов, на юге — до 41. Осадков синоптики не прогнозируют — преобладает малооблачная и сухая погода.

Ожидается также усиление ветра:

16–18 июня — на севере и в пустынных районах;

19–21 июня — в большинстве областей.

Скорость ветра может достигать 13–18 метров в секунду, в отдельных местах — с пыльным поземком.

В горах 20 июня возможны кратковременные дожди и грозы.

В Ташкенте без осадков, солнечно. Температура:

16–19 июня — до 38–41 градусов;

20 июня — небольшое снижение до 35–37 градусов.

Жителям рекомендуется соблюдать осторожность, избегать длительного пребывания на солнце и по возможности ограничить физическую активность в дневные часы.