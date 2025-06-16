Узбекистан накроет жара до +44 градусов. Синоптики предупредили о пыльном ветре и душных ночах

- Узбекистан, погода
- 14:35, 16 июня 2025
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CentralAsia (UZ) - На этой неделе в Узбекистан возвращается аномальная жара — с юга в республику поступают сухие и раскаленные воздушные массы. По сообщению Узгидромета, пик жары ожидается с 16 по 19 июня.
В Каракалпакстане и Хорезмской области жара начнется с понедельника, а с 17 июня высокие температуры охватят и остальные регионы. В дневные часы воздух прогреется до 40–42 градусов, а на юге и в пустынных зонах — до 43–44 градусов.
Ночью прохлады ждать не стоит. Температура опустится лишь до 24–27 градусов, и то лишь под утро.
Во второй половине недели жара немного спадет. По большей части территории страны днем будет 35–38 градусов, на юге — до 41. Осадков синоптики не прогнозируют — преобладает малооблачная и сухая погода.
Ожидается также усиление ветра:
- 16–18 июня — на севере и в пустынных районах;
- 19–21 июня — в большинстве областей.
Скорость ветра может достигать 13–18 метров в секунду, в отдельных местах — с пыльным поземком.
В горах 20 июня возможны кратковременные дожди и грозы.
В Ташкенте без осадков, солнечно. Температура:
- 16–19 июня — до 38–41 градусов;
- 20 июня — небольшое снижение до 35–37 градусов.
Жителям рекомендуется соблюдать осторожность, избегать длительного пребывания на солнце и по возможности ограничить физическую активность в дневные часы.