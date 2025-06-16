Си Цзиньпин прибыл в Астану в сопровождении казахстанских истребителей

CentralAsia (KZ) - Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Астану с официальным визитом.

В аэропорту его встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Борт китайского лидера сопровождали истребители Казахстана от китайской границы.

В ходе визита планируется двусторонняя встреча на высшем уровне, на которой будут обсуждены вопросы дальнейшего углубления казахско-китайского всестороннего стратегического партнерства.

17 июня в Астане пройдет второй саммит «Центральная Азия – Китай» с участием глав государств региона.

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