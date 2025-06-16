Президент Ирана заявил, что Тегеран не стремится к обладанию ядерным оружием

// Getty Images

CentralAsia (CA) - Иран не стремится к обладанию ядерным оружием, но имеет право на мирную ядерную энергию, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в обращении к парламенту страны, передает Jamaran.news.

«Четкая позиция государства, на которую неоднократно указывал верховный лидер, заключается в отказе от обладания и отсутствии стремления к разработке ядерного оружия. Любому, кто занимает позицию, противоречащую этой четкой позиции, нет места в формировании политики Исламской Республики Иран...

Мы имеем право использовать ядерную энергию и проводить исследования, которые приносят пользу нашему обществу, и никто не вправе лишать нас этого права»,— сказал Масуд Пезешкиан на заседании парламента.

В МИД Ирана тем временем сообщили, что Тегеран продолжает придерживаться обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и считать, что ядерному оружию не место на Ближнем Востоке.

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев» против объектов ядерной и оборонной промышленности Ирана. В ответ Исламская Республика нанесла удары по израильской территории сотнями ракет и дронов. Взаимные атаки продолжаются четвертый день подряд.