Дожди, грозы и сильная жара до +46 градусов ожидаются в Казахстане

CentralAsia (KZ) - На большей части Казахстана 17-19 июня ожидаются дожди с грозами, порывистым ветром, 18-19 июня на северо-западе и севере страны прогнозируется сильный дождь, возможен град, сообщает «Казгидромет».

На северо-западе и севере республики температура воздуха снизится ночью с +17+25 до +15+23 градусов, днем от +25+35 до +20+31 градуса, в центре ночью – с +18+25 до +15+22 градусов, а днем 17-18 июня ожидается сильная жара +35+39, на юге области +42 градуса, 19 июня жара спадет до +27+32 градусов.

На востоке Казахстана ожидается повышение температуры ночью с +12+23 до +17+25 градусов, днем с +27+35 до +35+39 градусов, а 19 июня в отдельных районах будет +40 градусов. На юго-востоке республики также небольшое повышение температуры с +18+23 до +20+25 градусов, а днем ожидается сильная жара +35+39 градусов, 18-19 июня в отдельных районах +42 градуса.

Днем в южных регионах ожидается спад жары с +43+46 до +30+38 градусов.

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