Из Ирана эвакуировано более 30 граждан Узбекистана, — МИД РУз

CentralAsia (UZ) - Более 30 граждан Узбекистана доставлены на родину из Ирана по данным на 16 июня, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел. Их эвакуировали через Туркменистан и Азербайджан.

В ведомстве выразили благодарность коллегам из Туркменистана, Азербайджана и Ирана за содействие в организации процесса.

В МИД отметили, что принимаются все меры для обеспечения безопасности граждан, находящихся в Иране и Израиле. Посольства в этих странах работают в круглосуточном режиме.

Согражданам в этих странах напомнили о необходимости оставаться в безопасных местах, регулярно следить за официальными сообщениями и поддерживать связь с посольствами.

Ранее МИД выразил «серьёзную обеспокоенность» в связи с военной операцией Израиля против Ирана, а также призвал все стороны к максимальной сдержанности, немедленному прекращению военных действий и переходу к политико-дипломатическим методам урегулирования.

В МИД Туркменистана 16 июня сообщили, что из Ирана в эту страну через границу перешли около 120 граждан Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Румынии и других стран. Прибывшим предоставлены автотранспорт, питание, гостиницы, средства первой необходимости.