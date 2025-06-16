Из Ирана эвакуировано более 30 граждан Узбекистана, — МИД РУз

- Узбекистан, общество
- 16:42, 16 июня 2025
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CentralAsia (UZ) - Более 30 граждан Узбекистана доставлены на родину из Ирана по данным на 16 июня, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел. Их эвакуировали через Туркменистан и Азербайджан.
В ведомстве выразили благодарность коллегам из Туркменистана, Азербайджана и Ирана за содействие в организации процесса.
В МИД отметили, что принимаются все меры для обеспечения безопасности граждан, находящихся в Иране и Израиле. Посольства в этих странах работают в круглосуточном режиме.
Согражданам в этих странах напомнили о необходимости оставаться в безопасных местах, регулярно следить за официальными сообщениями и поддерживать связь с посольствами.
Ранее МИД выразил «серьёзную обеспокоенность» в связи с военной операцией Израиля против Ирана, а также призвал все стороны к максимальной сдержанности, немедленному прекращению военных действий и переходу к политико-дипломатическим методам урегулирования.
В МИД Туркменистана 16 июня сообщили, что из Ирана в эту страну через границу перешли около 120 граждан Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Румынии и других стран. Прибывшим предоставлены автотранспорт, питание, гостиницы, средства первой необходимости.