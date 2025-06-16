Россия и Украина завершили обмен телами погибших по Стамбульским договоренностям. Киев получил 6057 тел, Москва — 78

CentralAsia (CA) - В Украину 16 июня возвращены еще 1245 тел погибших, в том числе военнослужащих, сообщил украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

«Репатриационная часть Стамбульских договоренностей завершена», — объявило ведомство. Всего в рамках репатриационных мероприятий по договоренностям в Стамбуле Украина получила 6057 тел, добавили в штабе.

Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле, помощник президента РФ Владимир Мединский в свою очередь сообщил, что Москва передала Киеву в общей сложности 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. Киев в рамках обмена передал Москву 78 тел погибших российских военных, утверждает Мединский.

Тем временем в Минобороны РФ заявили, что «готовы на данном этапе передать еще 2239 тел погибших военнослужащих ВСУ украинской стороне».

2 июня в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров делегаций России и Украины. По итогам встречи была согласована передача Киеву 6 тыс. тел военнослужащих и масштабный обмен пленными. С 14 июня между двумя странами начались бессрочные санитарные обмены. Кремль говорил, что дата следующего раунда переговоров пока не утверждена.