Президент Узбекистана уволил всех сотрудников народных приемных и упразднил Контрольную инспекцию

Шавкат Мирзиёев

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев раскритиковал деятельность народных приемных, которые, по его словам, превратились в «диспетчерские», распределяющие жалобы граждан между госорганами. В этой связи все сотрудники данной структуры уволены, на их место поставят чиновников, которые реально будут решать проблемы населения. Об этом сообщает пресс-секретарь руководителя республики Шерзод Асадов.

В подтверждение своих слов Мирзиёев привел статистику, согласно которой в прошлом году 55% обращений, отправленных через виртуальную приемную президента и народные приемные, остались без должного внимания. Как добавил глава государства, если чиновники не решили проблему, то она в дальнейшем попадет в соцсети. Кстати, больше всего граждане жалуются на работу правоохранительных органов, судов, хокимиятов (местных администраций), на систему образования и ситуацию, связанную с экологией.

Более того, во многих обращениях людей присутствует просьба организовать личный прием у президента страны.

«Вообще хокимияты когда-нибудь анализировали рост жалоб на чиновников, например, в Ташкенте или Бухаре? Если министры и хокимы не решают проблемы, то кому должны жаловаться люди?» — задал риторический вопрос Мирзиёев.

В связи со всем вышесказанным руководитель республики объявил, что с сегодняшнего дня все сотрудники народных приемных уволены, на их место будут набраны «кадры, способные решать проблемы». Кроме того, главам областных и районных администраций поручено управление приемными. По словам президента, хокимы должны начинать рабочий день с выслушивания обращений граждан, и не откладывать эти проблемы на «завтра».

Вместе с тем Мирзиёев раскритиковал деятельность Контрольной инспекции при Администрации президента, которая, в частности, пассивно работает с обращениями населения: не изучает проблемы, не наказывает виновных. Поэтому глава государства решил упразднить данную структуру, передав ее полномочия Счетной палате.

Отныне Счетная палата будет не только следить за расходованием бюджетных средств, но и анализировать решения чиновников, а главное оценивать, насколько их действия удовлетворили население. Председатель ведомства ежемесячно станет отчитываться перед руководителем республики, предоставляя информацию о неэффективных «системах», а также о госслужащих, не справляющихся со своей работой.

Кроме того, Мирзиёев поручил в течение трех месяцев запустить по всей стране электронный портал «Народный контроль», хорошо зарекомендовавший себя в Ташкенте. Через этот сервис жители могут направлять жалобу о какой-либо проблеме, сопровождая обращение фотографиями и указывая точный адрес места, на которое властям стоит обратить внимание. Причем хокимият также в ответ отправляет фотодоказательство того, что проблема решена.

Данная система станет единой площадкой для заявок от населения, к ней подключатся все министерства, ведомства и администрации, заключил президент.