МАГАТЭ: На ядерном объекте в иранском Исфахане повреждены четыре строения

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси

CentralAsia (CA) - На ядерном объекте в иранском Исфахане повреждены четыре здания в результате атаки со стороны Израиля. Об этом 16 июня сообщил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

«На ядерном объекте в Исфахане в результате атаки в пятницу (13 июня. — Ред.) были повреждены четыре здания: центральная химическая лаборатория, завод по конверсии урана, завод по производству топлива для Тегеранского реактора и строящийся завод по переработке металла UF4, который находился в стадии строительства», — приводятся слова Гросси на сайте МАГАТЭ.

Гросси уточнил, что на других ядерных объектах, включая завод по обогащению топлива в Фордо, строящийся реактор на тяжелой воде в Хондабе и АЭС в Бушере, повреждений не зафиксировано. Также не пострадал Тегеранский исследовательский реактор.

Глава МАГАТЭ выразил признательность за сотрудничество и обмен информацией со стороны иранских властей. Он подчеркнул, что своевременное предоставление технических данных критически важно для оценки возможных последствий и организации международной помощи в случае радиационной угрозы.

«Агентство присутствует и будет присутствовать в Иране. Инспекции в рамках гарантий в Иране будут продолжены, как только позволят условия безопасности, как того требуют обязательства Ирана по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)», — уточнил Гросси.