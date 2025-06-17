Официально началась реконструкция и строительство нового города Хархорум, старой столицы Монгольской империи. Фото

CentralAsia (MNG) - Реконструкция города Хархорум началась 15 июня 2025 года с торжественного поднятия Государственного флага Монголии в «Great Khaans' Garden» Указом Президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа. Об этом сообщила пресс-служба Президента страны.

Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа в своей вступительной речи подчеркнул, что при восстановлении Хархорина в обширной долине реки Орхон необходимо воплотить его образ более 800-летней давности и силу Великих ханов, опираясь на письменные источники, археологические находки и свидетельства. Кроме того, президент отметил необходимость реализации крупных строительных проектов, включая строительство автомобильных и железных дорог, аэропортов, источников тепла и электроэнергии, мусороперерабатывающих заводов, очистных сооружений, городских зеленых парков, сельскохозяйственных кластеров, восстановление рек и озер в качестве приоритета.

Президент Монголии призвал правительство, частный сектор и народ к активному участию и совместной работе по восстановлению Хархорума, что требует времени, бюджета, труда и самоотверженности.

Планируется создать зеленые парки по всему городу, высадив и вырастив более 1 миллиона хвойных и лиственных деревьев и кустарников на площади 1500 гектаров.

Более 800 человек из 40 государственных и частных организаций, включая горнодобывающие и лесопосадочные компании, посадили более 550 000 деревьев за последние полтора месяца. Только в «Great Khaans' Garden» правительство и частный сектор совместно посадили 11 000 деревьев. Кроме того, было построено 13 000 квадратных метров парковок и 11 000 квадратных метров тротуаров, а также проведены работы по освещению, колодцам и орошению.

По оценкам, в новом городе Хархорум будут проживать 500 000 человек, что создаст 285 000 рабочих мест, и город, как ожидается, будет поддерживать региональное развитие. Более того, планируется, что это будет умный город с правительством, административными органами, международными организациями и дипломатическими миссиями иностранных государств, а также развитыми социальными, медицинскими, инфраструктурными, высокотехнологичными отраслями промышленности, жильем, культурой, искусством, туризмом, зелеными насаждениями и другими услугами.

50 процентов общей площади города будут отведены под зеленые зоны, 30 процентов — под здания и 20 процентов — под дороги. Новый город Хархорум внесет значительный вклад в устранение скоплений населения, негативно влияющих на общество, экономику, жизнедеятельность и здоровье граждан, включая перегруженность, загрязнение воздуха, воды и почвы, а также создание условий для проживания в здоровой и безопасной среде, предоставление основных социальных услуг и создание новых жилых районов.

Великий Государственный Хурал Монголии утвердил Закон о поддержке планирования, строительства и развития города Хархорум, а правительство создало Канцелярию губернатора города Хархорум, городской совет и Совет ученых.

В настоящее время ведется строительства «The Great Khaans’ Garden» и «Information and Promotion Complex». Также ведутся работы по восстановлению реки Хөгшин Орхон, озера Хэлтгий-Цагаан и руин древней столицы, а также реализуется генеральный план города.

В связи с образованием города в долине реки Орхон на территориях аймаков Өвөрхангай и Архангай было приобретено для специальных государственных нужд 189 тыс. гектаров земли.

источник: MiddleAsianNews

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