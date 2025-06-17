Молодые люди с ограниченными возможностями запускают кампанию по защите своих прав. Фото

CentralAsia (MNG) -

14 июня 2025 года молодые люди с ограниченными возможностями совместно с волонтерами начали пешую кампанию по пропаганде в Улан-Баторе и в аймаках Сэлэнгэ, Орхон и Хубсугул.

Тур продлится 12 дней и направлен на повышение осведомленности и защиту потребностей людей с ограниченными возможностями, затрагивая такие вопросы, как право на самостоятельную жизнь, услуги индивидуальной помощи, доступная среда и инклюзивное образование.

Министерство семьи, труда и социальной защиты, Главное управление развития лиц с ограниченными возможностями и НПО «Всеобщее развитие» совместно организуют тур «Mongolia Try-2025».

В кампании по защите прав и свобод принимают участие 38 человек, в том числе 18 лиц с ограниченными возможностями из столицы, сельской местности и Японии, а также 20 волонтеров. 12-дневная кампания направлена ​​на повышение осведомленности и защиту потребностей людей с ограниченными возможностями, включая их право на независимую жизнь, услуги персональной помощи, доступную среду и инклюзивное образование.

По всему миру люди с ограниченными возможностями заставляют свои голоса быть услышанными, организуя различные адвокационные мероприятия и делая изменения реальностью. НПО «Universal Development» с 2015 года организует адвокационные кампании, основанные на участии молодежи, чтобы активно продвигать потребности людей с ограниченными возможностями, наставничество и ролевое моделирование.

Международный опыт показывает, что люди с ограниченными возможностями могут добиться того, чтобы их голос был услышан в обществе, организовать различные правозащитные мероприятия и сделать изменения реальностью.

По состоянию на 2023 год было зарегистрировано 111 228 лиц с ограниченными возможностями, но только 13,7% из них были трудоустроены. Это свидетельствует о слабом доступе к услугам и реализации политики.

Монголия стала участником Конвенции ООН о правах лиц с ограниченными возможностями в 2009 году и с тех пор приняла закон о защите прав лиц с ограниченными возможностями.

Согласно монгольскому Закону «О правах лиц с ограниченными возможностями» целью настоящего Закона является регулирование отношений, связанных с определением прав, обязанностей, участия и принципов, которым должны следовать государственные организации, граждане и юридические лица в отношении равного права инвалидов на участие в общественных отношениях, его обеспечения, реализации и защиты.

Кроме того, наша страна придает большое значение выполнению международных договоров и конвенций. Монголия оцифровала свои услуги для людей с ограниченными возможностями, внедрила в общей сложности 8 услуг на платформе e-mongolia, а также услугу “duudlaga.mn” для людей с нарушениями слуха.

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения