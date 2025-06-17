Статья монгольского исследователя г-жи Золжаргал опубликована в научном журнале

Золжаргал Өлзийбадрах

CentralAsia (MNG) -

В рамках своего докторского исследования Золжаргал Өлзийбадрах опубликовала статью в международном журнале Nature, категория Q1.

Журнал категории Q1 — это научное издание, входящее в топ-25% своей области по импакт-фактору цитирования, согласно исследовательским и академическим публикациям. Эти журналы считаются наиболее престижными и влиятельными, и публикация в одном из них может значительно повысить репутацию исследователя и его карьерные перспективы.

Ее работа «Влияние комплекса маркетинга услуг на принятие решений аудиторией в монгольском исполнительском искусстве» опубликована в международном журнале Nature.

Ее работа рассказывает о том, как маркетинговый комплекс услуг влияет на принятие решений аудиторией в секторе исполнительских искусств Монголии. Поскольку исполнительские искусства являются важным компонентом сектора услуг, исследование дает представление о том, как предпочтения аудитории взаимодействуют с элементами маркетингового комплекса услуг в этом уникальном контексте.

Используя количественный подход, были собраны первичные данные от 275 посетителей двух крупных организаций исполнительских искусств в Монголии в период с 13 по 14 февраля 2023 года. Анализ данных проводился с использованием статистического программного обеспечения R 4.2.3. с использованием моделирования пути методом частичных наименьших квадратов (PLS-PM) для оценки влияния элементов комплекса маркетинга услуг.

Модель градуированного отклика (GRM) использовалась для проверки масштаба и для создания модели PLS-PM перед регрессионным анализом. Эмпирические результаты исследования показывают, что продукт, продвижение и процесс положительно и значительно влияют на принятие решений аудиторией, тогда как цена, место, персонал и физические доказательства оказывают отрицательное влияние. Для повышения эффективности маркетинга организации должны отдавать приоритет элементам со значительными положительными эффектами, обращаясь к тем, которые оказывают незначительное или отрицательное влияние.

Организации исполнительских искусств могут напрямую применять эти результаты, совершенствуя свои рекламные стратегии, оптимизируя процессы и разрабатывая индивидуальные продукты для лучшего соответствия предпочтениям аудитории. Это исследование расширяет понимание динамики комплекса маркетинга услуг в секторе исполнительских искусств Монголии и вносит вклад в литературу, предлагая методологическую строгость, контекстно-зависимый анализ и практические рекомендации для практиков исполнительских искусств.

Культурный ландшафт Монголии уникальным образом сочетает в себе богатое кочевое наследие с современными влияниями, создавая особую среду для исполнительского искусства. Традиционные формы искусства, такие как горловое пение, народная длинная песня и Морин Хуур, глубоко укоренены в истории страны и отражают ее глубокую связь с природой и духовностью (NSO, 2020). Эти традиционные элементы сосуществуют с современными художественными выражениями, что приводит к яркому культурному миксу. Несмотря на эту прочную культурную основу, сектор исполнительского искусства в Монголии остается недостаточно изученным в академической литературе (Nomin, 2024). Особенно не хватает исследований поведения аудитории, маркетинговых стратегий и развития сектора (MOC, 2021). В частности, наблюдается заметный дефицит исследований, изучающих, как комплекс маркетинга услуг влияет на поведение потребителей в исполнительском искусстве, что подчеркивает критический исследовательский пробел.

В то время как большая часть существующей литературы фокусируется на традиционной модели 4P, лишь немногие исследования изучают, как расширенный комплекс маркетинга услуг влияет на принятие решений аудиторией в культурных условиях. Кроме того, ограниченное исследование сцены исполнительского искусства Монголии, особенно в отношении выступлений классической музыки, подчеркивает необходимость этого исследования.

Изучая процессы принятия решений монгольской аудиторией, это исследование стремится устранить этот пробел и внести значительный эмпирический вклад в маркетинг исполнительского искусства. Исследование расширяет литературу о поведении потребителей и маркетинговом миксе услуг, применяя эти концепции к сектору исполнительского искусства, предлагая ценную информацию о роли маркетинговых стратегий в формировании выбора аудитории. Кроме того, оно дает практические выводы для организаций исполнительского искусства, позволяя им разрабатывать более эффективные маркетинговые стратегии, адаптированные к их целевой аудитории.

Остальная часть статьи структурирована следующим образом: обзор литературы, методология, результаты, обсуждение, заключение, управленческие выводы, ограничения и перспективы будущих исследований.

Вот что говорится в ее статье.

Золжаргал

Золжаргал Өлзийбадрах имеет степень доктора философии по маркетингу (факультет экономики и бизнеса) в Дебреценском университете.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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