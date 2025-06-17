Монгольские школьницы, единственная азиатская команда, участвовавшая в Кубке Европы, завоевали бронзовые медали
CentralAsia (MNG) -
В Испании прошел турнир Euro Youth Basketball Cup («Европейский молодежный кубок по баскетболу»).
Монгольские школьницы, единственная азиатская команда, «Этүгэн ирвэсүүд» («Этугэн-снежные барсы»), впервые приняла участие в Кубке и завоевала бронзовые медали.
Б. Анунгоо
Защитник команды Б. Анунгоо получила награду «Равный игрок» турнира.
Члены команды — учащиеся средней школы «ХҮЛЭГ Интернэшнл Сургууль».
Теперь наша команда U16 «Этүгэн ирвэсүүд» («Этугэн-снежные барсы») готовится к участию в следующем крупном турнире — United World Cup (Объединенном Кубке мира) в Австрии.
источник: MiddleAsianNews
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