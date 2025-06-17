Балеты Les Sylphides и Paquita ставятся в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) -

Впервые за семь лет Монгольский государственный академический театр оперы и балета (МГАТОБ) представляет балеты Paquita («Пахита») Людвига Минкуса и Les Sylphides («Шопениана») Фредерика Шопена.

Главные партии в этих балетах исполнят заслуженная артистка Монголии О. Анужин, солисты Монгольского государственного академического театра оперы и балета Х. Галтулга, М. Нандинцэцэг, приглашенная солистка Хун Шао Сюэ из Моравского театра г. Оломоуц, Чехия, а также солисты Э. Уянга, Б. Ананд и Б. Халиун.

Paquita (Пахита)— одноактный балет, представленный в формате концертного стиля с последовательностью танцев, которые не отображают определенную сюжетную линию. Впервые он был поставлен в Монголии в 1997 году.

Paquita — романтический балет в 2 актах и 3 действиях, поставленный Жозефом Мазилье на музыку Эдуара Дельдевеза, по либретто Поля Фуше. Литературной основой является новелла Сервантеса «Цыганочка». Позже балет был поставлен Мариусом Петипа и дополнен музыкой Людвига Минкуса.

В отличие от этого, Les Sylphides отличается отсутствием сюжетной линии, представляя серию воздушных танцев сильфид. Легендарная балерина Мари Тальони, как известно, воплотила эту роль в жизнь, выразив романтическую задумчивость молодого человека только через движение. Балет поставлен на основе нескольких фортепианных композиций Шопена и впервые был поставлен в Монголии в 1993 году.

Les Sylphides — короткий, не повествовательный балет blanc на фортепианную музыку Фредерика Шопена, выбранный и оркестрованный Александром Глазуновым.

Балет, описываемый как «романтическое мечтание», часто упоминается как первый балет, посвященный просто настроению и танцу. Les Sylphides не имеет сюжета, но вместо этого состоит из нескольких одетых в белое сильфид, танцующих в лунном свете с «поэтом» или «молодым человеком», одетым в белое трико и черную тунику.

Его оригинальная хореография была сделана Михаилом Фокиным, а музыка Шопена оркестрована Александром Глазуновым. Глазунов уже написал часть музыки в 1892 году как чисто оркестровую сюиту под названием Шопениана, соч. 46. В таком виде он был представлен публике в декабре 1893 года под управлением Николая Римского-Корсакова.

источик: MiddleAsianNews

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