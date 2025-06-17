Немецкий университет в Улан-Баторе провел 8-й выпуск будущих инженеров

CentralAsia (MNG) -

Немецко-монгольский институт ресурсов и технологий (GMIT) провел ежегодную церемонию вручения дипломов 13 июня 2025 года, вручив дипломы восьмому потоку выпускников. В этом году в общей сложности 42 студента успешно завершили следующие программы:

Бакалавриат по сырью и технологии, машиностроение, экология, промышленная инженерия, энергетика и электротехника, мехатронная инженерия

Магистерская программа по ресурсам и технологиям

В своем выступлении посол Хельмут Кулиц подчеркнул: «GMIT дает возможность молодым выпускникам Монголии вносить вклад в экономическое развитие ключевых отраслей промышленности страны — в соответствии с дорожной картой развития Vision 2050, которая ставит амбициозные и смелые цели для будущего Монголии».

Хельмут Кулиц

Выпускники GMIT пользуются большим спросом в частном секторе Монголии. Это связано с их превосходными техническими знаниями и хорошим знанием английского языка, поскольку все курсы в GMIT проводятся на английском языке. GMIT уделяет большое внимание практическому образованию, требуя как базовой, так и профессиональной стажировки в рамках учебной программы.

Учебный год 2024–2025 стал знаменательным для GMIT, наполненным заметными достижениями, в том числе:

Успешная международная и национальная повторная аккредитация программ бакалавриата и магистратуры

Завершение разработки учебных программ докторской программы и уточнение масштабов участия и поддержки со стороны немецких университетов-партнеров

Продолжение строительства нового учебного и исследовательского здания площадью 5700 квадратных метров, которое финансируется при поддержке KfW, немецкого банка развития.

Деятельность GMIT поддерживается Федеральным министерством экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ) и реализуется Германским обществом по международному сотрудничеству (GIZ) совместно с Министерством образования Монголии.

Германо-монгольский институт ресурсов и технологий (монг. Монгол-Германы хамтарсан ашигт малтмал технологийн их сургууль, нем. Deutsch-Mongolische Hochschule für Rohstoffe und Technologie) — технический институт в городе Улан-Батор Монгольской Народной Республики. Действует с 2013 года. Являясь государственным учебным заведением институт преследует цель содействовать научному преподаванию и исследованиям в горнодобывающем секторе и секторе окружающей среды, что крайне важно для будущего Монголии.

Правительства Германии и Монголии совместно создали Германо-монгольский институт ресурсов и технологий на соглашении, подписанное в октябре 2011 года Президентом Монголии Элбэгдоржем Цахиагийном и канцлером Германии Ангелой Меркель..

Институт начал свою работу с первыми 35 студентами в 2013 году. 20 июня 2018 года состоялся первый выпуск студентов бакалавриата.

Студенты Института проходят практику, чтобы получить реальный опыт работы в международных и отечественных организациях. На сегодняшний день более 50 организаций, относящихся к частному сектору, правительству, неправительственным организациям, подписали меморандум о взаимопонимании и соглашение о сотрудничестве с Институтом.

Германо-монгольский институт ресурсов и технологий тесно сотрудничает с пятью немецкими университетами (Фрайбергской горной академией, Рейнско-Вестфальским техническим университетом Ахена, Галле-Виттенбергским университетом, Бранденбургским университетом технологии и Высшей технической школой Георга Агриколы), а также поддерживается Министерством образования, культуры и науки Монголии и федеральным министерством экономического сотрудничества и развития Германии. Партнёрами-исполнителями являются Немецкое общество международного сотрудничества и Германская служба академических обменов (DAAD). 17 апреля 2018 года Министерство горнодобывающей и тяжёлой промышленности заключило меморандум о сотрудничестве с Институтом для подготовки высокообразованных специалистов с международным стандартом подготовки кадров.

Германо-монгольский институт ресурсов и технологий получил международную аккредитацию программы ACQUIN (Германия) 26 марта 2019 года. Кроме того, Институт был награждён институциональной аккредитацией монгольским Национальным Советом по аккредитации образования 4 июля 2019 года.

Татар С.Майдар

источик: MiddleAsianNews

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