Молодежь из Кыргызстана и Монголии получает знания о безопасности журналистов

CentralAsia (MNG) -

Студенты и молодые журналисты из Центральной Азии, Монголии и Афганистана глубоко изучили темы молодежи, безопасности и роли свободы СМИ на летнем школьном курсе, организованном ОБСЕ совместно с Женевским центром по управлению сектором безопасности (DCAF) с 8 по 13 июня в Иссык-Куле, Кыргызстан.

«На протяжении многих лет это сотрудничество объединяло пытливые умы со всей Центральной Азии, Монголии и Афганистана для изучения жизненно важной связи между надлежащим управлением и устойчивым миром», — сказал Ян Браату, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, в своем вступительном слове. «Я особенно рад, что в этом году мы сосредоточимся на безопасности журналистов, включая особые угрозы, с которыми сталкиваются женщины-журналисты, а также на сложной и системной проблеме, которую представляет собой дезинформация — проблемы, которые глубоко влияют на нашу безопасность и наши демократии. Эти проблемы лежат в основе работы моего Управления».

22 молодых участника из Афганистана, Монголии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана узнали о целостном подходе к безопасности человека, повестке дня ОБСЕ в области молодежи и безопасности, а также о том, как использовать передовой опыт и инструменты для надлежащего управления в секторе безопасности в контексте Центральной Азии. Они также обсудили важность безопасности журналистов и продвижения свободы СМИ.

В ходе интерактивных сессий у них была возможность провести мозговой штурм по реальным сценариям и поработать вместе в группах для дальнейшего развития своих навыков стратегического планирования, а также аналитического и критического мышления.

«Оснащение молодежи навыками управления сектором безопасности и реформирования означает оснащение будущих лидеров навыками сделать безопасность гуманной, подотчетной и инклюзивной. В регионах, где гражданское пространство может сократиться в одночасье, информированная молодежь становится гарантией прозрачности и прав человека», — сказала Уулжан Бектурова, одна из участниц курса.

Летняя школа ОБСЕ-ДКВС «Связь между управлением и реформированием сектора безопасности, безопасностью человека и безопасностью журналистов» организована ДКВС и Центром по предотвращению конфликтов ОБСЕ, Офисом Генерального секретаря ОБСЕ совместно с Представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, Академией ОБСЕ в Бишкеке и Программным офисом ОБСЕ в Бишкеке.

В этом году Школа проводится в третий раз и представляет собой новый Меморандум о взаимопонимании, подписанный Академией ОБСЕ и DCAF в феврале. Меморандум предоставит студентам магистратуры Академии ОБСЕ доступ к специальным возможностям стажировки в штаб-квартире DCAF в Женеве. Эти шаги помогли сделать летнюю школу постоянной традицией для студентов и выпускников Академии ОБСЕ и еще больше укрепили партнерство между ОБСЕ и DCAF.

В этом году курс был совместно профинансирован тремя внебюджетными проектами ОБСЕ, а также за счет натурального взноса DCAF. Внебюджетные проекты ОБСЕ: «Поддержка, наращивание потенциала и повышение осведомленности в области управления и реформы сектора безопасности в рамках ОБСЕ: Фаза III»; «Ускорение реализации повестки дня по вопросам молодежи и безопасности в регионе ОБСЕ»; и «Проект по безопасности журналистов».

источик: MiddleAsianNews

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