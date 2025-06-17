Иран нанес удар по НПЗ в Израиле, завод полностью остановил работу

- Азия и мир, происшествия
- 8:36, 17 июня 2025
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CentralAsia (CA) - Владелец нефтеперерабатывающего завода в Хайфе, компания Bazan, в понедельник вечером объявила, что после второго иранского удара в ночь на понедельник завод полностью остановлен.
Как передает газета Jerusalem Post, компания объяснила, что иранская ракета серьезно повредила электростанцию, которая снабжает НПЗ паром и электричеством.
Bazan обещает в сотрудничестве с Электрокорпорацией Израиля как можно скорее восстановить подачу электричества на завод.
Компания напоминает, что в результате удара по НПЗ погибли трое его работников.
Иранские ракеты в выходные уже попадали по НПЗ в Хайфе. Тогда они, по официальной информации, перебили трубопроводы, из-за чего завод остановил работу частично.
Министерство энергетики и инфраструктуры Израиля в понедельник, после заявления Bazan, заверило, что Израиль полностью обеспечен топливом.
Завод в Хайфе — это один из двух НПЗ в Израиле.
Два дня назад Израиль ударил по нефтехранилищу в Шахране к северо-западу от Тегерана и по топливному резервуару к югу от города.