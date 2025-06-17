Иран нанес удар по НПЗ в Израиле, завод полностью остановил работу

CentralAsia (CA) - Владелец нефтеперерабатывающего завода в Хайфе, компания Bazan, в понедельник вечером объявила, что после второго иранского удара в ночь на понедельник завод полностью остановлен.

Как передает газета Jerusalem Post, компания объяснила, что иранская ракета серьезно повредила электростанцию, которая снабжает НПЗ паром и электричеством.

Bazan обещает в сотрудничестве с Электрокорпорацией Израиля как можно скорее восстановить подачу электричества на завод.

Компания напоминает, что в результате удара по НПЗ погибли трое его работников.

Иранские ракеты в выходные уже попадали по НПЗ в Хайфе. Тогда они, по официальной информации, перебили трубопроводы, из-за чего завод остановил работу частично.

Министерство энергетики и инфраструктуры Израиля в понедельник, после заявления Bazan, заверило, что Израиль полностью обеспечен топливом.

Завод в Хайфе — это один из двух НПЗ в Израиле.



Два дня назад Израиль ударил по нефтехранилищу в Шахране к северо-западу от Тегерана и по топливному резервуару к югу от города.