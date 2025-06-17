Премьер-министр Северной Кореи направил поздравительное послание новому Премьеру Монголии

CentralAsia (MNG) -

Премьер-министр Северной Кореи Пак Тхэ Сон направил поздравительное послание недавно назначенному премьер-министру Монголии и призвал к развитию двустороннего сотрудничества, сообщили государственные СМИ Северной Кореи во вторник.

В субботу Пак направил послание премьер-министру Занданшатару Гомбоджаву, сообщило Корейское центральное телеграфное агентство (KCNA), после того, как монгольские законодатели подавляющим большинством голосов одобрили бывшего спикера парламента на посту премьер-министра.

В послании также выражена уверенность Пака в том, что традиционная дружба и сотрудничество между странами будут развиваться на благо их взаимной выгоды.

Также выражена надежда на успех политики премьер-министра по развитию экономики и повышению благосостояния народа.

источник: MiddleAsianNews

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