Трамп заявил, что всему Тегерану нужно эвакуироваться

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп заявил посредством твита, что всем жителям Тегерана нужно немедленно эвакуироваться.

«Ирану надо было подписать эту «сделку», которую я велел им подписать. Как жаль, сколько напрасных смертей. Попросту говоря, ИРАН НЕ МОЖЕТ ИМЕТЬ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ. Я говорил об этом снова и снова! Всем нужно немедленно эвакуироваться из Тегерана!», — гласит пост Трампа в его сети TruthSocial.

Как это часто бывает с заявлениями Трампа, что именно он имел в виду, неясно.

Корреспондент Би-би-си Энтони Зуркер, который сейчас находится там же, где и Трамп — на саммите «семерки» в Канаде, обратился за пояснениями к помощнику президента США по контактам с прессой, но тот предложил обратиться в пресс-службу Белого дома.

После твита об эвакуации Тегерана Трамп написал еще пару коротких твитов на ту же тему, в частности, следующий: «АМЕРИКА ПРЕЖДЕ ВСЕГО означает много ПРЕКРАСНЫХ вещей, в том числе тот факт, что ИРАН НЕ МОЖЕТ ИМЕТЬ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ. ВЕРНЕМ АМЕРИКЕ ВЕЛИЧИЕ!!!»