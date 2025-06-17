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Израиль атаковал иранский телеканал. Кадры атаки попали в прямой эфир

CentralAsia (CA) -  Военно-воздушные силы Израиля нанесли авиаудар по зданию иранской государственной телерадиокомпании «Голос Исламской республики Иран» (IRIB), сообщили агентства Fars и Mehr.

Незадолго до этого Армия обороны Израиля опубликовала на фарси предупреждение жителям третьего округа Тегерана, расположенного на северо-востоке города — им рекомендовалось «немедленно покинуть указанный район», поскольку в ближайшие часы израильские военные «предпримут действия для атаки на военную инфраструктуру иранского режима». Глава офиса Ruptly в Тегеране сообщил, что получил предупреждение о готовящемся ударе Израиля по жилому массиву, где расположено бюро видеоагентства.

Спустя 40 минут после предупреждения в Армии обороны Израиля сообщили, что в настоящее время в Тегеране подвергаются ударам военные цели и пообещали раскрыть подробности «по мере развития ситуации».

Агентство Fars через несколько минут после удара сообщило, что вещание в прямом эфире возобновилось.

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