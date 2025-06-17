Израиль атаковал иранский телеканал. Кадры атаки попали в прямой эфир

- Азия и мир, происшествия
- 9:03, 17 июня 2025
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CentralAsia (CA) - Военно-воздушные силы Израиля нанесли авиаудар по зданию иранской государственной телерадиокомпании «Голос Исламской республики Иран» (IRIB), сообщили агентства Fars и Mehr.
Незадолго до этого Армия обороны Израиля опубликовала на фарси предупреждение жителям третьего округа Тегерана, расположенного на северо-востоке города — им рекомендовалось «немедленно покинуть указанный район», поскольку в ближайшие часы израильские военные «предпримут действия для атаки на военную инфраструктуру иранского режима». Глава офиса Ruptly в Тегеране сообщил, что получил предупреждение о готовящемся ударе Израиля по жилому массиву, где расположено бюро видеоагентства.
Спустя 40 минут после предупреждения в Армии обороны Израиля сообщили, что в настоящее время в Тегеране подвергаются ударам военные цели и пообещали раскрыть подробности «по мере развития ситуации».
Агентство Fars через несколько минут после удара сообщило, что вещание в прямом эфире возобновилось.