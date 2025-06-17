Личные данные 16 млн казахстанцев слили в интернет

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CentralAsia (KZ) - 16,3 млн записей с персональными данными казахстанцев утекли в сеть. Это informburo.kz подтвердил центр анализа и расследований кибератак TSARKA.

По данным центра, утечка получила неофициальное название «Жители Казахстана 2024».

«Это довольно крупный инцидент: в общей сложности в открытом доступе оказалось более 16 миллионов записей, что фактически охватывает большую часть населения страны. Что особенно тревожно – это не просто имена и фамилии. Утекли чувствительные персональные данные: фамилия, имя, отчество, дата рождения, ИИН, адрес, номера телефонов – как мобильные, так и домашние или рабочие. Причём встречаются и данные, указанные в поликлиниках, стоматологиях – то есть потенциально это информация, собранная из разных сфер», – прокомментировала вице-президент TSARKA Group Енлик Сатиева.

Откуда произошла утечка, пока точно не установлено. В TSARKA считают, что это может быть база одного конкретного сервиса, а может – сборка данных из нескольких источников, объединённых, например, по ИИН.

Какие данные казахстанцев попали в открытый доступ:

фамилия;

имя;

отчество;

пол;

дата рождения;

ИНН;

мобильный телефон;

рабочий телефон;

домашний телефон;

гражданство;

национальность;

адрес;

статус подтверждения адреса;

дата начала проживания.

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