Личные данные 16 млн казахстанцев слили в интернет

CentralAsia (KZ) - 16,3 млн записей с персональными данными казахстанцев утекли в сеть. Это informburo.kz подтвердил центр анализа и расследований кибератак TSARKA.
По данным центра, утечка получила неофициальное название «Жители Казахстана 2024».
«Это довольно крупный инцидент: в общей сложности в открытом доступе оказалось более 16 миллионов записей, что фактически охватывает большую часть населения страны. Что особенно тревожно – это не просто имена и фамилии. Утекли чувствительные персональные данные: фамилия, имя, отчество, дата рождения, ИИН, адрес, номера телефонов – как мобильные, так и домашние или рабочие. Причём встречаются и данные, указанные в поликлиниках, стоматологиях – то есть потенциально это информация, собранная из разных сфер», – прокомментировала вице-президент TSARKA Group Енлик Сатиева.
Откуда произошла утечка, пока точно не установлено. В TSARKA считают, что это может быть база одного конкретного сервиса, а может – сборка данных из нескольких источников, объединённых, например, по ИИН.
Какие данные казахстанцев попали в открытый доступ:
- фамилия;
- имя;
- отчество;
- пол;
- дата рождения;
- ИНН;
- мобильный телефон;
- рабочий телефон;
- домашний телефон;
- гражданство;
- национальность;
- адрес;
- статус подтверждения адреса;
- дата начала проживания.