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Личные данные 16 млн казахстанцев слили в интернет
Иллюстрационное фото
Иллюстрационное фото

CentralAsia (KZ) -  16,3 млн записей с персональными данными казахстанцев утекли в сеть. Это informburo.kz подтвердил центр анализа и расследований кибератак TSARKA. 

По данным центра, утечка получила неофициальное название «Жители Казахстана 2024».

«Это довольно крупный инцидент: в общей сложности в открытом доступе оказалось более 16 миллионов записей, что фактически охватывает большую часть населения страны. Что особенно тревожно – это не просто имена и фамилии. Утекли чувствительные персональные данные: фамилия, имя, отчество, дата рождения, ИИН, адрес, номера телефонов – как мобильные, так и домашние или рабочие. Причём встречаются и данные, указанные в поликлиниках, стоматологиях – то есть потенциально это информация, собранная из разных сфер», – прокомментировала вице-президент TSARKA Group Енлик Сатиева.

Откуда произошла утечка, пока точно не установлено. В TSARKA считают, что это может быть база одного конкретного сервиса, а может – сборка данных из нескольких источников, объединённых, например, по ИИН. 

Какие данные казахстанцев попали в открытый доступ:

  • фамилия;
  • имя;
  • отчество;
  • пол;
  • дата рождения;
  • ИНН;
  • мобильный телефон;
  • рабочий телефон;
  • домашний телефон;
  • гражданство;
  • национальность;
  • адрес;
  • статус подтверждения адреса;
  • дата начала проживания.
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