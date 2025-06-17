Токаев: Китай никогда не ставит политических условий

Председатель КНР Си Цзиньпин и его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев в 2023 году

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпинем в Астане назвал Китай добрым соседом, близким другом и надежным партнером Казахстана, сообщает пресс-служба Акорды.

«Если внимательно изучить нашу общую историю, можно убедиться, что отношения между нашими странами всегда строились на дружбе и сотрудничестве, без каких-либо конфликтов или преград. Их всегда отличали взаимопонимание и доброжелательность. Китайский народ никогда не причинял вреда казахскому народу», — отметил Токаев.

По его словам, отношения между двумя странами не подвержены негативному влиянию геополитических вызовов и потрясений, а также международной конъюнктуре.

«Китай никогда не ставит каких-либо политических условий в сотрудничестве с Казахстаном. Мы ценим вашу неизменную поддержку нашего суверенитета и гарантии безопасности. Мы поддерживаем миролюбивые инициативы Китая, высоко оцениваем ключевую роль вашей страны в построении справедливого миропорядка», — добавил Токаев.

Он напомнил, что КНР является крупнейшим торгово-экономическим партнером Казахстана. По итогам прошлого года объем двусторонней торговли достиг рекордных $44 млрд. Отдельно казахстанский лидер остановился на вопросе сотрудничества в сфере атомной энергетики.

«Мы приняли решение о строительстве нескольких, по крайней мере двух-трех, АЭС в Казахстане. Ведется соответствующая работа по участию крупных компаний в этом важном проекте. Создано Агентство Республики Казахстан по атомной энергии. Хочу особо отметить: мы рассматриваем китайскую компанию CNNC в качестве надежного стратегического партнера по проекту строительства АЭС. Компания СNNC известна на мировом уровне своей высокой компетенцией, поэтому, безусловно, займет достойную нишу на нашем рынке. Кроме того, Казахстан является надежным поставщиком природного урана и ядерного топлива в Китай», — сказал он.

Си Цзиньпин прибыл в Астану 16 июня. Председатель КНР приехал в Казахстан с двухдневным визитом по приглашению Токаева.

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