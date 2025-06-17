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FARS: Три сотрудника иранской телекомпании IRIB погибли при атаке Израиля
Черный дым валит из штаб-квартиры иранского государственного телевидения в Тегеране после израильской атаки 16 июня 2025 года. Киодо/AP
Черный дым валит из штаб-квартиры иранского государственного телевидения в Тегеране после израильской атаки 16 июня 2025 года. Киодо/AP
// AP
Предыстория: Израиль атаковал иранский телеканал. Кадры атаки попали в прямой эфир

CentralAsia (CA) -  Сотрудница секретариата телерадиокомпании IRIB Масуме Азими погибла в результате израильского удара по Ирану, сообщает компания в своем телеграм-канале.

Nour News уточняет, что есть еще один погибший — редактор новостей Нима Раджабпур. FARS передает, что погибли три сотрудника IRIB.

Пожар в здании телекомпании, начавшийся после израильского удара, удалось потушить утром 17 июня.

Атака на штаб-квартиру гостелевидения Ирана произошла 16 июня. Момент израильского удара по офису гостелерадиокомпании в Тегеране попал в прямой эфир новостей» Второго новостного канала». После этого в эфире начались помехи и подвисала картинка. Как сообщал сам вещатель, по его зданию пришлось не менее четырех попаданий.

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