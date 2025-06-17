В Узбекистане разрешили брать новые имена и фамилии после смены пола

CentralAsia (UZ) - Правительство Узбекистана издало постановление, согласно которому гражданам разрешили менять имя, отчество и фамилию на основании смены пола. Соответствующий документ размещен в базе нормативно-правовых актов 13 июня, передает UzNews.uz.

Отмечается, что основанием для изменения ФИО теперь может служить медицинское заключение о смене пола, выданное медицинским учреждением. Процедурой по-прежнему будет заниматься орган записи актов гражданского состояния (ЗАГС).

Как пишет издание, ранее менять персональные данные можно было с соблюдением исторических и национальных традиций в соответствии нормам, прописанным в статье 15 Закона Республики Узбекистан «О государственном языке». Например, избавляться от русифицированных окончаний фамилий на «-ов» или «-ев». Скажем, так сделал ректор Университета журналистики и массовых коммуникаций Шерзодхон Кудратходжа. Несколько лет назад официально он носил фамилию Кудратходжаев.

Помимо указанной причины, в список добавлены другие: по решению суда, если фамилия или имя звучат неприятно, если ФИО не соответствует национальной принадлежности.

Также, согласно новой редакции закона, поменять персональные данные разрешается в следующих случаях:

если супруга намерена вернуть добрачную фамилию (как в период брака, так и после развода);

если члены семьи хотят носить одну фамилию;

если родители желают, чтобы дети носили одну фамилию с отцом или матерью, добрачную фамилию матери, фамилию отчима или опекуна;

при установлении отцовства лицу, достигшему 16 лет;

при смене пола.

Комментируя утвержденные Кабмином поправки, бывший депутат узбекского парламента, а ныне советник министра экологии республики Расул Кушербаев написал в соцсетях, что, например, после смены пола мужчина по имени Дилшод без препятствий сможет поменять имя на женский вариант — Дилшода.