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Израиль объявил об убийстве нового главы Генштаба Ирана Али Шадмани
Али Шадмани
Али Шадмани
Предыстория: В Тегеране сообщили о гибели главы Генштаба ВС Ирана в результате израильской атаки

CentralAsia (CA) -  Армия обороны Израиля заявила об убийстве нового главы Генштаба Ирана Али Шадмани. Как сообщила пресс-служба ЦАХАЛ, генерал погиб в результате удара по Тегерану накануне вечером.

В заявлении израильской армии сказано, что Али Шадмани являлся одним из приближенных к лидеру Ирана Али Хаменеи. Иран информацию пока не подтверждал.

Предыдущий начальник иранского Генштаба генерал-майор КСИР Мохаммад Багери погиб во время первых израильских ударов в ночь на 13 июня. Тогда же были убиты командующий КСИР Хосейн Салами и ученые-ядерщики.

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