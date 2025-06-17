Израиль объявил об убийстве нового главы Генштаба Ирана Али Шадмани

Али Шадмани

CentralAsia (CA) - Армия обороны Израиля заявила об убийстве нового главы Генштаба Ирана Али Шадмани. Как сообщила пресс-служба ЦАХАЛ, генерал погиб в результате удара по Тегерану накануне вечером.

В заявлении израильской армии сказано, что Али Шадмани являлся одним из приближенных к лидеру Ирана Али Хаменеи. Иран информацию пока не подтверждал.

Предыдущий начальник иранского Генштаба генерал-майор КСИР Мохаммад Багери погиб во время первых израильских ударов в ночь на 13 июня. Тогда же были убиты командующий КСИР Хосейн Салами и ученые-ядерщики.