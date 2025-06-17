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За ночь над десятью регионами России сбили 147 дронов, - Минобороны РФ
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В период с 23:30 мск 16 июня до 7:00 17 июня средства ПВО перехватили и уничтожили 147 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны РФ. 

По данным ведомства, дроны сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Московской, Орловской, Тамбовской, Тверской и Тульской областями.

В ведомстве уточнили, что с 20:00 мск 16 июня до 7:00 мск 17 июня перехвачено и уничтожено 198 украинских БПЛА.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об отражении атаки двух БПЛА, летевших в сторону города. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что пострадавших и разрушений нет. В Тверской области также обошлось без жертв и последствий на земле. 

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