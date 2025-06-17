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Россия ночью выпустила по Украине 472 дрона и ракет, - ВСУ
Предыстория: Россия нанесла удар по Киеву, погибли 14 человек

CentralAsia (CA) -  Россия в ночь на вторник атаковала Украину 440 ударными беспилотниками и дронами-имитаторами, двумя аэробаллистическими ракетами «Кинжал», 16 крылатыми Х-101, четырьмя крылатыми «Калибрами», а также девятью управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и одной противорадиолокационной ракетой Х-31П, заявили Воздушные силы ВСУ.

Основным направлением удара был Киев.

Согласно заявлению, были сбиты 239 беспилотников типа Shahed, еще 163 были подавлены или «локационно утрачены».

Воздушные силы также утверждают, оба «Кинжала» не попали по цели, сбиты 15 крылатых Х-101, восемь управляемых авиационных ракет Х-59/69 и противорадиолокационная ракета.

Зафиксировано «попадание средств воздушного нападения противника в 10 локациях», еще в 34 местах было падение обломков, говорится в сообщении.

Россия ночную атаку на Киев и утренний удар по Одессе не комментировала.

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