Пентагон перебрасывает дополнительные силы на Ближний Восток

Пентагон // Navy Petty Officer 2nd Class Alexander Kubitza, DOD

CentralAsia (CA) - Министр обороны США Пит Хегсет объявил через сеть X, что в выходные распорядился перебросить дополнительные силы в зону ответственности Центрального командования США, то есть командования американских сил на Ближнем Востоке.

«Защита американских сил — это наш высший приоритет, и эта переброска призвана укрепить наши оборонительные возможности в регионе», — написал Хегсет.

Глава Пентагона не уточнил, что за подкрепление перебрасывается в регион.

В понедельник появились сообщения, что в сторону Ближнего Востока из Южно-Китайского моря отправился авианосец Nimitz со своей боевой группой кораблей.

Кроме того, в понедельник пресса сообщила, что из США в Европу и на Ближний Восток вылетели более 30 военных самолетов-заправщиков.