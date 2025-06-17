В Астане состоялась встреча Эмомали Рахмона с Си Цзиньпином

- Таджикистан, политика
- 15:36, 17 июня 2025
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CentralAsia (TJ) - В рамках Второго саммита в формате «Центральная Азия – Китай», который проходит в столице Казахстана, городе Астана, президент Таджикистана Эмомали Рахмон 17 июня встретился с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.
Как сообщает пресс-служба главы государства, в ходе встречи стороны обсудили актуальное состояние и перспективы развития таджикско-китайских отношений, уделив внимание ключевым направлениям двустороннего сотрудничества.
Глава Таджикистана отметил значимость прошедшего в прошлом году государственного визита Си Цзиньпина в Душанбе, назвав его «историческим», поскольку он открыл новые горизонты всестороннего стратегического партнёрства.
Было подчеркнуто, что Таджикистан высоко ценит отношения с Китаем, которые основываются на доверии, взаимной поддержке и общем стремлении к устойчивому развитию.
Си Цзиньпин, в свою очередь, с удовлетворением отозвался о своём визите в Таджикистан и выразил уверенность в том, что достигнутые договорённости уже дают практические результаты и продолжат приносить пользу обеим сторонам.
Председатель КНР высоко оценил инициативы Таджикистана в сфере экологии, в частности усилия в области водной и климатической дипломатии. Он поздравил Эмомали Рахмона с успешным проведением первой Международной конференции высокого уровня по сохранению ледников, прошедшей в Душанбе, и подчеркнул, что Китай будет продолжать поддерживать устойчивое развитие Таджикистана, а также укрепление его независимости.
Рост товарооборота, инновационные проекты и китайские инвестиции в Таджикистане
Большое внимание было уделено расширению взаимодействия в экономической сфере. Отмечено, что Китай занимает свыше 20% внешнеторгового оборота Таджикистана. Так, объём двусторонней торговли за первые 4 месяца 2025 года составил более 725 миллионов долларов США, за 2024 год — около 2 миллиардов, а в 2023 — более 1,4 миллиарда долларов.
Стороны выразили заинтересованность в активном развитии сельского хозяйства с применением инновационных технологий. Было подчеркнуто, что в Таджикистане уже работают более 700 китайских компаний, охватывающих различные секторы экономики, включая энергетику, горнорудную промышленность и инфраструктуру.
Среди приоритетных направлений сотрудничества названы создание технологических и промышленных парков. Также планируется открытие совместных научно-исследовательских IT-центров. Отдельное внимание уделяется организации производств электромобилей, солнечных панелей, а также фармацевтической и химической продукции.
Перспективным проектом считается создание таджикско-китайской лизинговой компании.
Культура, образование, авиация и безопасность — расширение гуманитарного диалога
Обсуждены также вопросы в гуманитарной сфере — развитие сотрудничества в образовании, здравоохранении и культуре. Стороны поддержали идею установления прямого авиасообщения между Душанбе и Пекином, что будет способствовать укреплению деловых и туристических связей.
Отмечено, что таджикская сторона приветствует проведение в 2025 году Дней культуры Китая в Таджикистане, как важного шага в развитии культурных обменов.
Стороны выразили готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества в области безопасности, а также подчеркнули важность совместной работы в рамках Шанхайской организации сотрудничества и инициативы «Центральная Азия – Китай».
От ИИ до побратимства: что подписано?
По итогам встречи были подписаны важные документы, направленные на укрепление и расширение двустороннего сотрудничества.
Так, подписано соглашение о взаимодействии в сфере интеллектуальной собственности.
Принята программа торгово-экономического сотрудничества между двумя странами, рассчитанная до 2030 года.
Стороны договорились о создании механизма стратегического диалога на уровне министерств иностранных дел, что оформлено двумя отдельными меморандумами.
Также был подписан меморандум о сотрудничестве в области искусственного интеллекта между Агентством инноваций и технологий при президенте Республики Таджикистан и Государственной комиссией по развитию реформ Китая.
Установлено партнёрство между «Народной газетой» и Медиа корпорацией Китая.
Кроме того, подписано соглашение об установлении побратимских связей между Согдийской областью и провинцией Шэньси.