В Астане состоялась встреча Эмомали Рахмона с Си Цзиньпином

CentralAsia (TJ) - В рамках Второго саммита в формате «Центральная Азия – Китай», который проходит в столице Казахстана, городе Астана, президент Таджикистана Эмомали Рахмон 17 июня встретился с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в ходе встречи стороны обсудили актуальное состояние и перспективы развития таджикско-китайских отношений, уделив внимание ключевым направлениям двустороннего сотрудничества.

Глава Таджикистана отметил значимость прошедшего в прошлом году государственного визита Си Цзиньпина в Душанбе, назвав его «историческим», поскольку он открыл новые горизонты всестороннего стратегического партнёрства.

Было подчеркнуто, что Таджикистан высоко ценит отношения с Китаем, которые основываются на доверии, взаимной поддержке и общем стремлении к устойчивому развитию.

Си Цзиньпин, в свою очередь, с удовлетворением отозвался о своём визите в Таджикистан и выразил уверенность в том, что достигнутые договорённости уже дают практические результаты и продолжат приносить пользу обеим сторонам.

Председатель КНР высоко оценил инициативы Таджикистана в сфере экологии, в частности усилия в области водной и климатической дипломатии. Он поздравил Эмомали Рахмона с успешным проведением первой Международной конференции высокого уровня по сохранению ледников, прошедшей в Душанбе, и подчеркнул, что Китай будет продолжать поддерживать устойчивое развитие Таджикистана, а также укрепление его независимости.

Рост товарооборота, инновационные проекты и китайские инвестиции в Таджикистане

Большое внимание было уделено расширению взаимодействия в экономической сфере. Отмечено, что Китай занимает свыше 20% внешнеторгового оборота Таджикистана. Так, объём двусторонней торговли за первые 4 месяца 2025 года составил более 725 миллионов долларов США, за 2024 год — около 2 миллиардов, а в 2023 — более 1,4 миллиарда долларов.

Стороны выразили заинтересованность в активном развитии сельского хозяйства с применением инновационных технологий. Было подчеркнуто, что в Таджикистане уже работают более 700 китайских компаний, охватывающих различные секторы экономики, включая энергетику, горнорудную промышленность и инфраструктуру.

Среди приоритетных направлений сотрудничества названы создание технологических и промышленных парков. Также планируется открытие совместных научно-исследовательских IT-центров. Отдельное внимание уделяется организации производств электромобилей, солнечных панелей, а также фармацевтической и химической продукции.

Перспективным проектом считается создание таджикско-китайской лизинговой компании.

Культура, образование, авиация и безопасность — расширение гуманитарного диалога

Обсуждены также вопросы в гуманитарной сфере — развитие сотрудничества в образовании, здравоохранении и культуре. Стороны поддержали идею установления прямого авиасообщения между Душанбе и Пекином, что будет способствовать укреплению деловых и туристических связей.

Отмечено, что таджикская сторона приветствует проведение в 2025 году Дней культуры Китая в Таджикистане, как важного шага в развитии культурных обменов.

Стороны выразили готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества в области безопасности, а также подчеркнули важность совместной работы в рамках Шанхайской организации сотрудничества и инициативы «Центральная Азия – Китай».

От ИИ до побратимства: что подписано?

По итогам встречи были подписаны важные документы, направленные на укрепление и расширение двустороннего сотрудничества.

Так, подписано соглашение о взаимодействии в сфере интеллектуальной собственности.

Принята программа торгово-экономического сотрудничества между двумя странами, рассчитанная до 2030 года.

Стороны договорились о создании механизма стратегического диалога на уровне министерств иностранных дел, что оформлено двумя отдельными меморандумами.

Также был подписан меморандум о сотрудничестве в области искусственного интеллекта между Агентством инноваций и технологий при президенте Республики Таджикистан и Государственной комиссией по развитию реформ Китая.

Установлено партнёрство между «Народной газетой» и Медиа корпорацией Китая.

Кроме того, подписано соглашение об установлении побратимских связей между Согдийской областью и провинцией Шэньси.

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