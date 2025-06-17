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Иран сообщил об атаке на штаб-квартиру израильского «Моссада» вблизи Тель-Авива
// SNN

CentralAsia (CA) -  Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанес удар по зданию израильской разведки «Моссад» в Герцлии недалеко от Тель-Авива, а также по логистическому центру военной разведки Израиля в районе базы «Глилот». Изначально об этом сообщали иранские СМИ. Позднее КСИР подтвердил эту информацию.

Незадолго до этого КСИР сообщил о начале новой волны ракетных ударов по Израилю. Перед этим иранская сторона заявила о запуске 140 беспилотников в сторону Израиля. Сирены воздушной тревоги звучали в центральной части еврейского государства, включая Тель-Авив.

The Times of Israel со ссылкой на израильскую полицию сообщило, что в Герцлии ракета попала в складское помещение и на парковку, где загорелся автобус. Пять человек получили легкие ранения. Вероятнее всего, это последствия утренней атаки. Минувшей ночью, как сообщал ЦАХАЛ, израильские системы ПВО перехватили 30 запущенных из Ирана БПЛА.

Израиль и Иран обмениваются ударами с 13 июня. Операция ЦАХАЛ «Народ как лев» нацелена на уничтожение иранской ядерной программы и ликвидации проиранских военно-политических сил в регионе. В результате погибли несколько иранских генералов и ученых. Иран, в свою очередь, атакует израильскую территорию ракетами и беспилотниками. Погибли более 20 человек.

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