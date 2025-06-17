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Более 600 человек, включая граждан Центральной Азии, эвакуировались из Ирана через Азербайджан
// Report

CentralAsia (CA) -  Более 600 человек из 17 стран эвакуировались из Ирана через Азербайджан с момента эскалации, сообщает Report.

Среди них граждане Казахстана, Азербайджана, России, Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Германии, Испании, Италии, Сербии, Румынии и Португалии. Также в небольшом количестве эвакуировались подданные США, ОАЭ, Китая и Вьетнама.

В течение уже пяти дней осуществляется гуманитарный переход через границу.

По словам эвакуированных, в Иране остаются сотни человек, ожидающие своей очереди на пересечение границы с Азербайджаном.

Израиль в ночь на 13 июня начал наносить удары по целям в Иране. Власти страны заявили, что атаковали иранскую ядерную программу, и ввели режим ЧП в ожидании ответных ударов.

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