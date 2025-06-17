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Трамп заявил, что ждет от Тегерана «полного отказа» от ядерной программы

CentralAsia (CA) -  Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает получить от Ирана согласие на полный отказ от ядерной программы.

«Я не ищу прекращения огня, мы ищем нечто большее, чем просто прекращение огня», — сказал он, добавив, что он хочет «полного отказа» Ирана от ядерной программы.

Трамп также сказал, что Израиль не собирается снижать интенсивность ударов по Ирану. При этом он анонсировал некие изменения в ситуации «в течение ближайших двух дней».

Трамп поздно вечером 16 июня незапланированно покинул саммит G7, объяснив это войной между Израилем и Ираном. Незадолго до этого он написал в соцсетях призыв «всем немедленно эвакуироваться из Тегерана».

Издание The Wall Street Journal 16 июня со ссылкой на источники писало, что власти Ирана по неофициальным каналам через арабские страны послали сигналы о готовности возобновить переговоры по своей ядерной программе.

The Jerusalem Post со ссылкой на источники писал, что Трамп готовится сделать Ирану «последнее предложение» по ядерной сделке. Оно будет подразумевать полный отказ от обогащения урана, в том числе, от использования в гражданских целях.

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