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Шойгу встретился с Ким Чен Ыном в Пхеньяне. Лидер КНДР направит в Курскую область тысячи северокорейских саперов и строителей

CentralAsia (CA) -  Россия и КНДР договорились, что Пхеньян направит саперов и строителей для участия в восстановлении Курской области России. Об этом рассказал секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу после переговоров с Ким Чен Ыном в Пхеньяне, передает «Интерфакс». 

«Председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном принято решение направить в Россию одну тысячу саперов для разминирования российской территории, а также пять тысяч военных строителей для восстановления разрушенных инфраструктурных объектов», — сказал Шойгу. 

Он также заявил, что руководителями России и КНДР «принято решение об увековечивании подвига солдат Корейской народной армии, принимавших участие в боевых действиях». 

В частности, в России и КНДР откроют мемориал в память о северокорейских военных, погибших во время боев в Курской области. 

Это второй визит Сергея Шойгу в Северную Корею в июне 2025 года.

Военные из КНДР участвовали в боях в Курской области, часть которой с августа 2024 года была оккупирована украинскими войсками. Первые сообщения об участии северокорейских военных в боевых действиях появились в октябре. Россия официально признала это только в конце апреля 2025 года.  

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