Премьер Армении Пашинян совершит исторический визит в Турцию

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит Турцию по приглашению турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщил спикер армянского парламента Ален Симонян.



«Я подтверждаю, что визит состоится. Будут обсуждены все региональные вопросы. Думаю, что это исторический визит, потому что впервые премьер-министр Армении совершит визит на подобном уровне», — заявил он журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Ранее армянский портал 24News со ссылкой на высокопоставленный источник сообщил, что визит Пашиняна намечен на 20 июня.

Это станет важным этапом в истории армяно-турецких отношений, прерванных в 1993 году. Тогда Турция разорвала дипломатические и торговые связи с Арменией в знак поддержки Азербайджана в связи с войной на территории бывшего Нагорного Карабаха. С тех пор стороны провели ряд попыток нормализации, но без установления полноценного диалога.

В 2023 году Никол Пашинян уже посетил Турцию с рабочим визитом, став первым за 15 лет армянским лидером, побывавшим в стране. Предстоящий визит, по мнению наблюдателей, может стать шагом к новому этапу в нормализации отношений между двумя государствами.