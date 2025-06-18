Новый премьер-министр Занданшатар представил своих министров

CentralAsia (MNG) -
Премьер-министр Занданшатар Гомбожав: «В целях продолжения мегапроектов сохранена 1/3 прежнего состава правительства. Принят принцип включения в состав правительства представителей партии, имеющей места в парламенте».
После заседания группы Демпартии началась парламентская сессия. Премьер-министр Занданшатар Гомбожав представил министров, которые войдут в его кабинет.
«Сохранение структуры правительства станет важным рычагом для реализации мегапроектов и фундаментальных реформ, включенных в программу. Важно придерживаться принципов, изложенных в Конституции, ставить интересы государства на первое место и решать вопросы на основе консенсуса.
Геостратегическая ситуация становится все более сложной. В это время Правительство посчитало целесообразным немедленно приступить к работе и сохранить преемственность государственной политики. Поэтому сохраняется 1/3 прежнего состава.
Было признано целесообразным включить в новый состав представителей партий, имеющих места в Парламенте. В этом контексте должности министров без портфеля или руководителей трех национальных комитетов будут ликвидированы, а в оставшуюся структуру будут назначены следующие министры», — сказал Занданшатар.
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Первый заместитель премьер-министра, министр экономического развития УЧРАЛ Ням-Осор
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Заместитель премьер-министра АМАРСАЙХАН Сайнбуян
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Заместитель премьер-министра ДОРЖХАНД Тогмид /партия ХҮН/
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Министр иностранных дел БАТЦЭЦЭГ Батмөнх
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Председатель Государственного комитета экономического развития БЯМБАЦОГТ Сандаг
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Министр финансов ЖАВХЛАН Болд
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Министр промышленности и минеральных ресурсов МӨНХБААТАР Лхагва
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Министр промышленности и минеральных ресурсов ДАМДИННЯМ Гонгор
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Министр обороны БАТЛУТ Дамба
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Министр окружающей среды и изменения климата БАТБААТАР Бат /Гражданская воля – Партия зелёных/
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Министр образования НАРАНБАЯР Пурэвсурэн /партия ХҮН/
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Министр семьи, труда и социальной защиты АУБАКИР Тилеухан
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Министр автомобильного транспорта ДЭЛГЭРСАЙХАН Борхуу
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Министр культуры, спорта, туризма и спорта УНДРАМ Чинбат
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Министр городского развития и жилищного строительства БАТ-АМГАЛАН Энхтайван
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Министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности ЭНХБАЯР Жадамба
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Министр инноваций и электронного развития БАТШУГАР Энхбаяр
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Министр энергетики ЧОЙЖИЛСУРЭН Баттогтох
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Министр здравоохранения ЧИНБУРЭН Жигжидсурэн
источник: MiddleAsianNews