Новый премьер-министр Занданшатар представил своих министров

CentralAsia (MNG) -

Премьер-министр Занданшатар Гомбожав: «В целях продолжения мегапроектов сохранена 1/3 прежнего состава правительства. Принят принцип включения в состав правительства представителей партии, имеющей места в парламенте».

После заседания группы Демпартии началась парламентская сессия. Премьер-министр Занданшатар Гомбожав представил министров, которые войдут в его кабинет.

«Сохранение структуры правительства станет важным рычагом для реализации мегапроектов и фундаментальных реформ, включенных в программу. Важно придерживаться принципов, изложенных в Конституции, ставить интересы государства на первое место и решать вопросы на основе консенсуса.

Геостратегическая ситуация становится все более сложной. В это время Правительство посчитало целесообразным немедленно приступить к работе и сохранить преемственность государственной политики. Поэтому сохраняется 1/3 прежнего состава.

Было признано целесообразным включить в новый состав представителей партий, имеющих места в Парламенте. В этом контексте должности министров без портфеля или руководителей трех национальных комитетов будут ликвидированы, а в оставшуюся структуру будут назначены следующие министры», — сказал Занданшатар.

Первый заместитель премьер-министра, министр экономического развития УЧРАЛ Ням-Осор

Заместитель премьер-министра АМАРСАЙХАН Сайнбуян

Заместитель премьер-министра ДОРЖХАНД Тогмид /партия ХҮН/

Министр иностранных дел БАТЦЭЦЭГ Батмөнх

Председатель Государственного комитета экономического развития БЯМБАЦОГТ Сандаг

Министр финансов ЖАВХЛАН Болд

Министр промышленности и минеральных ресурсов МӨНХБААТАР Лхагва

Министр промышленности и минеральных ресурсов ДАМДИННЯМ Гонгор

Министр обороны БАТЛУТ Дамба

Министр окружающей среды и изменения климата БАТБААТАР Бат /Гражданская воля – Партия зелёных/

Министр образования НАРАНБАЯР Пурэвсурэн /партия ХҮН/

Министр семьи, труда и социальной защиты АУБАКИР Тилеухан

Министр автомобильного транспорта ДЭЛГЭРСАЙХАН Борхуу

Министр культуры, спорта, туризма и спорта УНДРАМ Чинбат

Министр городского развития и жилищного строительства БАТ-АМГАЛАН Энхтайван

Министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности ЭНХБАЯР Жадамба

Министр инноваций и электронного развития БАТШУГАР Энхбаяр

Министр энергетики ЧОЙЖИЛСУРЭН Баттогтох

Министр здравоохранения ЧИНБУРЭН Жигжидсурэн

источник: MiddleAsianNews

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