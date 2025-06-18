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Новый премьер-министр Занданшатар представил своих министров

CentralAsia (MNG) -  

Премьер-министр Занданшатар Гомбожав: «В целях продолжения мегапроектов сохранена 1/3 прежнего состава правительства. Принят принцип включения в состав правительства представителей партии, имеющей места в парламенте».

После заседания группы Демпартии началась парламентская сессия. Премьер-министр Занданшатар Гомбожав представил министров, которые войдут в его кабинет.

«Сохранение структуры правительства станет важным рычагом для реализации мегапроектов и фундаментальных реформ, включенных в программу. Важно придерживаться принципов, изложенных в Конституции, ставить интересы государства на первое место и решать вопросы на основе консенсуса.

Геостратегическая ситуация становится все более сложной. В это время Правительство посчитало целесообразным немедленно приступить к работе и сохранить преемственность государственной политики. Поэтому сохраняется 1/3 прежнего состава.

Было признано целесообразным включить в новый состав представителей партий, имеющих места в Парламенте. В этом контексте должности министров без портфеля или руководителей трех национальных комитетов будут ликвидированы, а в оставшуюся структуру будут назначены следующие министры», — сказал Занданшатар.

  • Первый заместитель премьер-министра, министр экономического развития УЧРАЛ Ням-Осор

  • Заместитель премьер-министра АМАРСАЙХАН Сайнбуян

  • Заместитель премьер-министра ДОРЖХАНД Тогмид /партия ХҮН/

  • Министр иностранных дел БАТЦЭЦЭГ Батмөнх

  • Председатель Государственного комитета экономического развития БЯМБАЦОГТ Сандаг

  • Министр финансов ЖАВХЛАН Болд

  • Министр промышленности и минеральных ресурсов МӨНХБААТАР Лхагва

  • Министр промышленности и минеральных ресурсов ДАМДИННЯМ Гонгор

  • Министр обороны БАТЛУТ Дамба

  • Министр окружающей среды и изменения климата БАТБААТАР Бат /Гражданская воля – Партия зелёных/

  • Министр образования НАРАНБАЯР Пурэвсурэн /партия ХҮН/

  • Министр семьи, труда и социальной защиты АУБАКИР Тилеухан

  • Министр автомобильного транспорта ДЭЛГЭРСАЙХАН Борхуу

  • Министр культуры, спорта, туризма и спорта УНДРАМ Чинбат

  • Министр городского развития и жилищного строительства БАТ-АМГАЛАН Энхтайван

  • Министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности ЭНХБАЯР Жадамба

  • Министр инноваций и электронного развития БАТШУГАР Энхбаяр

  • Министр энергетики ЧОЙЖИЛСУРЭН Баттогтох

  • Министр здравоохранения ЧИНБУРЭН Жигжидсурэн

источник: MiddleAsianNews

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