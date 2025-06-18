Певица Magnet Brain победила в номинации «Лучшая песня» на Berlin Music Video Awards за песню «Soul Mantra». Видео

CentralAsia (MNG) -

Молодая артистка Magnet Brain, она же МАРГАД Ганхуяг, успешно выступила на церемонии «Berlin Music Video Awards» и получила награду.

13-я церемония вручения премии Berlin Music Video Awards (BMVA) состоялась 14 июня 2025 года. На этом мероприятии молодой монгольский исполнитель Magnet Brain получила награду «Лучшая песня» за свою работу «Soul Mantra».

«Мы с гордостью сообщаем, что награда за лучшую песню на BMVA присуждается Magnet Brain (@themagnetbrain) за видеоклип «Soul Mantra».

Мощная композиция, которая резонирует глубоко, объединяя звук и послание в душевный и незабываемый музыкальный опыт», — написали организаторы в Instagram

Маргад получила высокую оценку зрителей за свое выступление во время церемонии награждения.

Она сама пишет тексты своих песен и сочиняет к ним музыку. Она очень успешная артистка в Монголии и за рубежом.

«Когда я была маленькой, мне не очень нравились мои уши, потому что дети надо мной смеялись, называя меня «Дамбо и «Чебурашка»», — вспоминает она.

«Я росла с бабушкой и дедушкой и научилась просыпаться рано утром. Я просыпаюсь рано и иду в школу, если нужно. В свободное время я люблю читать книги, концентрироваться или писать тексты песен. Иногда мне в голову приходят красивые мелодии. Я пишу тексты песен, когда чувствую вдохновение и оно достигает высокого уровня».

Она пишет тексты своих песен как на английском, так и на своем родном языке.

Berlin Music Video Awards — ежегодный международный фестиваль, который проводится в Берлине, Германия, чтобы прославлять искусство музыкальных клипов. Фестиваль объединяет любителей музыкальных клипов, режиссеров, продюсеров и музыкантов со всего мира, чтобы продемонстрировать свои работы и наладить связи с другими профессионалами.

Фестиваль включает в себя различные мероприятия, такие как показы номинированных музыкальных клипов, показ мод, различные семинары, диджейские сеты и живые выступления. Награды вручаются в различных категориях, включая «Лучшее музыкальное видео», «Лучший режиссер» и «Лучшая операторская работа».

Berlin Music Video Awards предоставляет платформу для начинающих артистов и признанных профессионалов, чтобы продемонстрировать свои работы и получить признание за их кинематографическое творчество и навыки. BMVA подчеркивает, что участвовать может каждый, и что качество, оригинальность и разнообразие — все это ценится.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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