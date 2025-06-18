Тот, кто заказал публикацию статьи в The Time, является предателем своей страны, — Батцэцэг

CentralAsia (MNG) -

Напомним, MiddleAsianNews перевел статью, опубликованную в британской The Time, о «премьер-министре Монголии, «свергнутом союзником Путина в ходе клеветнической кампании».

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Батцэцэг Батмөнх опубликовала на своей странице соцсети заявление по поводу статьи, передает IТoim.

«В последние дни в связи с некоторой дезинформацией, распространяемой зарубежными СМИ относительно общественно-политической ситуации в нашей стране, я, как член парламента Монголии, член правительства, ответственный за иностранные дела, и гражданин, выражаю свою обеспокоенность и счела целесообразным высказать свою позицию.

11 июня 2025 года в ИА The Times была опубликована статья, которая искажала внутриполитическую ситуацию и события в нашей стране, была необоснованной и, скорее всего, была преднамеренно организована и заказана с целью посеять страх у людей. Статьи явно стремится получить какую-то выгоду, принижая монгольскую демократию и вводя в заблуждение иностранных читателей. Следовательно, искажение реальности путем связывания вопроса с отношениями с соседними странами является действием, имеющим весьма негативные последствия.

Я сожалею, что на сайте The Times неоднократно упоминается «согласно правительственным источникам», однако это крайне предвзято и игнорирует факты и информацию из других источников. Нельзя отрицать, что цитируемые «источники» на самом деле являются людьми, утратившими свою политическую власть и положение и полными решимости любой ценой искупить свои прошлые злодеяния. Их действия, а также тот факт, что они порочат репутацию страны на международной арене во имя защиты своих интересов, считаются актом государственной измены.

Являясь высшим государственным органом, представляющим народ, парламент Монголии действует независимо от кого-либо, придерживаясь демократических принципов и верховенства закона, и принимает соответствующие решения.

В этом контексте новый премьер-министр был назначен в соответствии с соответствующими законами и положениями. Президент Монголии, присутствовавший на заседании парламента, ясно опроверг и без сомнения доказал подозрения в том, что он пытается ослабить парламент, изменить систему и установить единоличное правление.

Однако только The Times опубликовала вышеуказанную ложную информацию, в то время как другие авторитетные международные медиа-организации освещали реальность с разных точек зрения и на основе фактов. С другой стороны, граждане Монголии и широкая общественность обладают образованием, знаниями и культурой, чтобы получать любую информацию, опубликованную в иностранных СМИ, непосредственно из источника и сравнивать ее с реальностью.

По этой причине, наблюдается, что общественность понимает, что вышеуказанная информация не соответствует действительности, выражает свое мнение и осуждает ее. Также наблюдается, что они очень недовольны тем фактом, что она дискредитирует не только образование, знания и зрелость монгольского народа, но и его демократический выбор, и ждут, чтобы выяснить владельцев и причины, стоящие за ложной информацией.

В 1990 году Монголия выбрала демократию и создала конституционную государственную систему, которая ценит гражданские свободы, многопартийную систему и свободу прессы. В этот период имели место случаи разногласий и разногласий по вопросам политики развития, инвестиций, экономики и финансов. Однако общественность и политические партии достигли согласия по вопросам внешней политики и отношений, которые напрямую связаны с независимостью и безопасностью страны.

Более тридцати лет назад мы определили основополагающие принципы независимой, многовекторной и миролюбивой внешней политики и неуклонно следуем им по сей день, гарантируя себе свободу от любых рисков, опасностей и внешних влияний.

Однако мы хотели бы еще раз подчеркнуть, что эта «неспровоцированная» попытка использовать внешние факторы во внутриполитических вопросах страны является актом, который наносит ущерб дружественным отношениям, сложившимся с соседними странами, растущему международному авторитету страны, а также несет дополнительную угрозу ее независимости, стабильности и безопасности».

источник: MiddleAsianNews

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